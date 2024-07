Vacaciones de invierno en Brown: Comics -Fantástica Medieval

En Almirante Brown arrancaron las tan esperadas vacaciones de invierno con un fin de semana repleto de actividades gratuitas, lúdicas y de esparcimiento, que tendrán lugar en diferentes escenarios del distrito para deleite de grandes y chicos. “Comienza el receso escolar de invierno y desde el Municipio, como todos los años, pondremos a disposición numerosas propuestas pensadas para nuestros vecinos y vecinas, especialmente para los más pequeños del hogar, que podrán recrearse y divertirse sin salir del distrito”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Hoy domingo 14 de julio a partir de las 12 horas se llevará adelante la Segunda edición del Encuentro Regional de Juegos de Mesa- Conurbano Sur en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, ubicada en Esteban Adrogué 1224. Serán dos jornadas inolvidables con propuestas para todas las edades, donde las vecinas y vecinos podrán divertirse con juegos de mesa modernos, juegos de rol, wargames (simulación de combates con miniaturas), y una isla de videojuegos nacionales. También habrá una zona para las infancias con propuestas lúdicas para chicos hasta 6 años, Rol en vivo, prototipos con juegos en fase de producción; premios lúdicos argentinos para testear juegos de la categoría infantil; Go y Trok, además de stands de editoriales y tiendas de emprendedores que exhibirán y comercializarán juegos de mesa y accesorios. El domingo también, desde las 14 horas, la Plaza Manuel Belgrano de Burzaco (25 de Mayo y Quintana), será escenario de una PAF Comics -Fantástica Medieval, que contará con una feria, recreacionismo histórico, artesanos, charlas, músicos en vivo y propuestas gastronómicas de la mano de los Food Trucks.

