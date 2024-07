Vacaciones de invierno: el municipio ofrece una amplia agenda con espectáculos para toda la familia

Como todos los años, durante el receso escolar de invierno el Municipio de Almirante Brown ofrecerá una variada agenda cultural con espectáculos y actividades recreativas para el deleite de chicos y grandes. Del sábado 13 al domingo 28 de julio, con entrada libre y gratuita, y por orden de llegada, los más pequeños del hogar y todo el grupo familiar podrá acceder en diferentes sedes culturales del distrito a divertidas jornadas de esparcimiento que incluyen funciones de teatro, cine, juegos y muchas otras atracciones. Las sedes disponibles para disfrutar de todas estas actividades son las Casas de la Cultura de Adrogué, Ministro Rivadavia y Don Orione; la Biblioteca Municipal Esteban Adrogué, la Fundación Soldi, el Centro de Arte “Enrique Santos Discépolo” de Burzaco y las Sociedades de Fomento “Barrio Lindo” y “El Encuentro” de Malvinas Argentinas. “Una vez más, en vacaciones de invierno, desde nuestro Instituto Municipal de las Culturas ponemos a disposición de todo el grupo familiar, en especial para los niños y niñas, numerosas propuestas culturales libres y gratuitas para el disfrute y recreación”, indicó el intendente municipal Mariano Cascallares. ACTIVIDADES Centro de Arte y Cultura E. Santos Discépolo- (E. de Burzaco N° 740, Burzaco). En dicho espacio las actividades están previstas a partir de las 15 horas. Justamente el lunes 15 se proyectará la película “Metegol”; en tanto, el martes 16 llegará el teatro con “El Mágico Mundo de las Princesas “, y el miércoles 17 el cine con “Natacha”. Para el jueves 18 se prevé la presentación teatral “Haciendo Comunidad”, y el viernes 19 de “El Principito. El lunes 22 llega una nueva película “Bikes”; y el martes 23 los más chicos se deleitarán con cuentos inolvidables de la mano de Las Princesas de Disney. El miércoles 24, habrá cine con “El Gigante Egoísta”; el jueves 25 vuelve el espectáculo “Haciendo Comunidad” y el viernes 26 se cierra la semana con la presentación de “El Recital de Almíbar “. Biblioteca Municipal Esteban Adrogué (La Rosa N° 974). En vacaciones habrá lectura de cuentos y algo más para todas las edades, los martes 16 y 23 y los jueves 18 y 25 de julio, a las 15 horas. También se podrá disfrutar de la Sala de Escape, con juegos, pruebas y enigmas para resolver y escapar, los lunes, miércoles y viernes. En la biblioteca habrá experiencias lúdicas para las infancias de 7 a 11 años, más un adulto (15 horas); mientras que a las 16.30 para los jóvenes de 12 a 17 años. Los viernes 19 y 26, a las 18 horas, habrá función especial matiné para adultos (mayores de 18 años). Vale señalar que se requiere inscripción previa ya que los cupos son limitados. Casa de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué N° 1224). En esta sede cultural se proyectará, siempre en el horario de las 15, el lunes 15 y jueves 25 de julio la película “Metegol”, mientras que el martes 16 será el turno para “Natacha”, el jueves 18 para “Bikes”, el lunes 22 para “Bruno Motoneta” y el martes 23 para “El Gigante Egoísta”. Por otro lado, se presentarán las siguientes obras teatrales: los miércoles 17 y 24 llega “El Circo de Primavera y Chulipán a cargo de la Compañía Cabeza de Alfajor; el viernes 19 se podrá disfrutar de “El mágico mundo de las Princesas” y el día 26 de Cuentos inolvidables -con las Princesas de Disney. También habrá funciones de cine distendidas para niños con autismo. Se proyectarán “La Máquina que hace Estrellas”, el jueves 18, y “El Gigante Egoísta”, el jueves 25, ambas en el horario de las 18. En vacaciones también se podrá participar el sábado 13 y el domingo 14 de dos jornadas inolvidables del Encuentro Regional de Juegos de Mesa -Conurbano Sur, con propuestas para todas las edades. Dichas actividades tendrán lugar de 12 a 20. Mientras que el sábado 20 y el domingo 21, a las 14 horas, se llevará adelante un encuentro de PAF Comics- Animé y Retroedición 80/90/2000, con KPop, Cultura Pop, dibujantes, Cosplay, talleres, Rol, Zona Gamer, historietas, cine, series, juegos, shows en vivo y mucho más. Fundación Soldi (Obligado N° 336, Glew). En la fundación, las familias brownianas podrán deleitarse con mucho teatro. Los espectáculos previstos para las 15 horas son: los lunes 15 y 22 de julio se presentará la obra “Collar de Palabras” (palabras que abrazan, juegan y cantan); los miércoles 17 y 24 “Capa Caperucita”, el viernes 19 “Princesas, una aventura congelada en Arabia”, y el 26 “Princesas, una aventura congelada en los reinos fantásticos”. Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia (Motti de Muesca N° 301) Aquí también las actividades arrancan a las 15 horas. En el lugar, el lunes 15 y el 22 se realizará la presentación teatral de “Enamorate de la Risa” con Papelito y Pastelito; los martes 16 y 23 de “Capa Caperucita”; y los viernes 19 y 26 es el turno para “Circumbia” a cargo de la Payasa Pira. También habrá cine con “Metegol” el miércoles 17, “Bikes” el jueves 18, “Natacha” el miércoles 24, y “Bruno Motoneta” el jueves 25. Casa de la Cultura “Luis Sandrini”, Don Orione (Av. Eva Perón N° 1948). Dicha sede cultural se vestirá de fiesta, desde las 15, con funciones teatrales y de cine para todos los gustos. Está previsto para el lunes 15 y el 22 de julio la presentación de la obra “¿Jugamos?”. Mientras que los miércoles 17 y 24 “Música y Humor para toda la familia”, a cargo de la familia Bachicha. En tanto, el viernes 19 se presentará “El Recital de Almíbar”, y el 26 “El Principito”. Para quienes quieran unas buenas películas, se proyectará el martes 16 “Metegol”, el jueves 18 “Bikes”, el martes 23 “El Gigante Egoísta” y finalmente el jueves 25 “Bruno Motoneta” Sociedad de Fomento El Encuentro Malvinas Argentinas (Gastón Jaris esquina Serrano). En la institución los más chicos podrán disfrutar de tardes de películas, a partir de las 15 horas. El lunes 15 y el miércoles 24 de julio de proyectará “Metegol”; el miércoles 17 “Bikes”, el viernes 19 “Natacha”; el lunes 22 “El Gigante Egoísta” y el viernes 26 “Bruno Motoneta”. Sociedad de Fomento Barrio Lindo, Malvinas (Madariaga N° 159). El teatro llega a este lugar con “Música y Humor para toda la Familia”, a cargo de la familia Bachicha, el martes 16 y 23 de julio. En tanto, los jueves 18 y 25, llegará la obra “Enamorate de la Risa” con Papelito y Pastelito, también desde las 15. En vacaciones también, el domingo 14 de julio desde las 14 horas, la Plaza Manuel Belgrano de Burzaco (25 de Mayo y Quintana), será escenario de una jornada de PAF Comics -Fantástica Medieval, con feria, recreacionismo histórico, artesanos, charlas, música en vivo y los Food Trucks.

