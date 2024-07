Reclamos a Edesur: potencian el trabajo en las oficinas de Defensa del Consumidor en Brown

El Municipio de Almirante Brown informó a través de su Oficina de Defensa del Consumidor que dispuso un nuevo número de Whatsapp para potenciar la atención, el asesoramiento y la gestión de los reclamos de las vecinas y los vecinos de nuestro distrito frente a las fallas en el suministro eléctrico de la empresa privada Edesur. Se trata del número de Whatsapp 11-6960-2391, que se suma a los canales de atención ya existentes como el teléfono de línea 5034-6200 internos 211, 212 y 213, disponible de lunes a viernes de 8 a 4 horas, el email defensaconsumidor@brown.gob.ar y la web www.almirantebrown.gov.ar/defensadelconsumidor De esta manera, los vecinos y vecinas que tengan inconvenientes con el servicio eléctrico, tales como cortes, baja tensión o la pérdida de artefactos eléctricos o alimentos producto de las deficiencias de la prestadora privada podrán comunicarse de forma más rápida y directa. Desde la Oficina de Defensa al Consumidor indicaron que el primer paso para iniciar el reclamo para el restablecimiento urgente del servicio es realizar la denuncia de la falta de suministro ante la empresa privada Edesur y presentar ese número de reclamo a cualquiera de los canales de comunicación mencionados. En este sentido, además del número de reclamo se debe especificar también el número de cliente, el domicilio afectado y el nombre de la persona titular. Una vez que el servicio eléctrico es restablecido, en caso de que haya daños en artefactos o alimentos producto del corte, se puede formalizar el reclamo y solicitar el resarcimiento económico al respecto. Por tal motivo es importante que los vecinos y vecinos guarden las facturas correspondientes de todos los elementos que serán denunciados como descompuestos. “Ante el deficiente servicio brindado por la empresa Edesur, seguimos potenciando el acompañamiento y el asesoramiento a nuestros vecinos y vecinas de Almirante Brown a través de la Oficina de Defensa al Consumidor sumando nuevos canales de comunicación”, remarcó el intendente Mariano Cascallares.

