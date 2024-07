El municipio de Brown brinda clases gratuitas de rock, tango, folclore, salsa y bachata

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas y del programa Descubrí Brown, brinda clases abiertas y gratuitas de Rock, Tango, Folklore, Salsa y Bachata en distintas sedes de Adrogué, Ministro Rivadavia, Burzaco, Don Orione y Malvinas Argentinas. En el marco de las diversas actividades artísticas que se llevan adelante en nuestro distrito, la Comuna que encabeza el intendente Mariano Cascallares difundió los cronogramas y las sedes para que los vecinos y vecinos puedan sumarse, sin necesidad de contar con experiencia previa. Las clases de Folklore se llevan adelante los miércoles de 18 a 20 horas en la Casa de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué N°1224), donde además se brindan clases de Tango los jueves de 19 a 21, de la mano de la docente Fernanda Carrizo. En el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco (Eugenio de Burzaco N°740) se brindan también clases de Salsa los miércoles de 20 a 22 y de Rock, a cargo del profesor Mariano Giannantonio, los martes de 19 a 21. Asimismo, las clases de Rock también se realizan los miércoles por medio de 19 a 21 en la Casa de la Cultura Luis Sandrini de Don Orione (Marechal y Eva Perón); y los viernes por medio de 18 a 20 en la Sociedad de Fomento Barrio Lindo (Madariaga N°159) y en la Sociedad de Fomento El Encuentro (Jaris esquina Serrano). Finalmente, también se brindan clases gratuitas de Salsa y Bachata los sábados de 14 a 15:30 en la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia (Motti de Muesca N°394), a cargo de Guido Martín. “Seguimos sumando propuestas y actividades en Almirante Brown. En este caso, invitando a nuestros vecinos y vecinas a sumarse a las clases abiertas de Tango, Folklore, Rock, Salsa y Bachata en nuestras localidades de Ministro Rivadavia, Burzaco, Don Orione, Adrogué y Malvinas Argentinas”, subrayó Mariano Cascallares.

