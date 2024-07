El municipio de Brown profundiza los operativos de poda y despeje de luminarias mejorando la prevención

Municipio de Almirante Brown informó que está profundizando los operativos de corte, poda y despeje de luminarias en todas las localidades con el objetivo de mejorar la prevención en los barrios y también potenciar la iluminación. Los trabajos, que se realizan cuidando principalmente el parque arbóreo local, son desarrollados en articulación entre las Delegaciones Municipales junto con la Secretaría de Gestión Descentralizada, la Secretaría de Infraestructura y las cuadrillas de Defensa Civil. En los últimos días, por ejemplo, las cuadrillas estuvieron presentes en la zona ubicada entre 30 de Septiembre, la avenida Hipólito Yrigoyen, Amenedo y las vías del Ferrocarril Roca, en Adrogué, mientras que en las últimas semanas hicieron lo propio en las localidades de Burzaco y Ministro Rivadavia. En este sentido, dichos operativos de corte, poda y despeje se llevan adelante en zonas donde los árboles obstruyen luminarias y cámaras de seguridad para mejorar la iluminación y también potenciar las herramientas preventivas de delito. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, indicó en este marco que “con estos importantes trabajos que realizamos en esta época del año, sumamos más herramientas de prevención para cuidar a nuestras vecinas y vecinos en cada localidad”. Cabe recordar que en paralelo, el Municipio viene multiplicando las herramientas para cuidar a los vecinos como las Alarmas Comunitarias Municipales, la App Brown Previene (con Botón de Pánico) que ya utilizan más de 35 mil vecinos, los Tótems o Puntos Seguros y las Paradas Seguras. También las 1600 cámaras de monitoreo distribuidas en todas las localidades y en las unidades de las líneas locales de colectivo (cuatro en cada unidad), y los Corredores Escolares Seguros, entre muchas medidas más.

