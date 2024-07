Operativo de documentación en Monte Chingolo

El miércoles 10 de julio, el Municipio de Lanús junto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizará un nuevo Operativo de Documentación de 9 a 15 horas en Nido Monte Chingolo (Pitágoras 4500). Durante la jornada, se podrán tramitar documentos personales en forma gratuita. Las diferentes gestiones a las que podrán acceder las y los vecinos que se acerquen al lugar, son las siguientes: • DNI. • Partidas. • Certificados de domicilio y extravío de DNI. • Certificados de Pre-identificación (CPI). • Empadronamiento de personas extranjeras. • Trámites de cambio de género. Los operativos de documentación tienen por objetivo acercar al Estado provincial y municipal al barrio. El Nido de Monte Chingolo ya ha sido sede de estas jornadas el pasado 27 y 28 de junio, mientras que también se desplegó dicha política pública en el Centro de Jubilados y Pensionados Recreativo de Villa Diamante. Mantiene un espíritu similar a los operativos territoriales Lanús Tu Gobierno, a través de los cuales todas las semanas se ponen a disposición a las distintas áreas en los barrios de la ciudad para que los vecinos y vecinas puedan asesorarse y realizar sus trámites locales sin tener que acercarse hasta el palacio municipal.

