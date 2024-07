Cascallares participó de la celebración del 95° aniversario del Club Atletico Independiente de Burzaco

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó del 95° Aniversario del Club Independiente de Burzaco, desde donde destacó el “enorme rol social en los barrios de los clubes e instituciones intermedias”. La jornada se llevó adelante en la sede ubicada en Pellegrini N° 557, donde el jefe comunal fue recibido por su presidente, Iván Wolovich, a quien le entregó una bandeja conmemorativa y la Ordenanza N°13.384 que declara al Club de Interés Municipal. “Quiero felicitar a toda la familia del Club Atlético Independiente de Burzaco que está cumpliendo su 95° aniversario como una de las instituciones deportivas más queridas de la comunidad.”, subrayó Mariano Cascallares, quien también entregó una ordenanza, la N° 13.129 que declara al profesor Fernando Caride como “Ciudadano Ilustre”. La emotiva y colorida celebración contó con la presencia de cientos de vecinos y vecinas, además de deportistas de todas las edades que participan cotidianamente de los deportes y actividades que lleva adelante este querido club, fundado el 25 de junio de 1929, y que especialmente tiene una larga historia y tradición en el básquet argentino. En ese marco, el jefe comunal también destacó “el enorme rol social que realizan los clubes e instituciones intermedias en los barrios de las doce localidades de Almirante Brown” y agradeció el “enorme trabajo mancomunado”. Por parte del Municipio de Almirante Brown estuvieron también el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Gobierno, Juan José Fabiani; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa, y la delegada de Burzaco, Andrea Capasso.

Both comments and pings are currently closed.