Brown celebra el Día de la Independencia con un acto patrio y una jornada solidaria en Longchamps

Este martes 9 de julio el Municipio de Almirante Brown celebrará el 208° Aniversario de la Declaración de la Independencia con un evento solidario y el correspondiente Acto Patrio en la localidad de Longchamps. Desde las 11 de la mañana en la plaza Alejo Giachetti, ubicada en la avenida Hipólito Yrigoyen y Bolívar, el intendente municipal Mariano Cascallares encabezará el acto oficial en homenaje a la gesta histórica que completó el proceso revolucionario que comenzó en mayo de 1810 y que marcó el inicio de la independencia de nuestro país. Durante la celebración, que contará con la presentación de la Orquesta Escuela de Almirante Brown (OEAB), el Municipio entregará banderas de ceremonia y flameo -nacional y provincial- a numerosos establecimientos educativos de Almirante Brown. En el mismo espacio público se desarrollará a partir del mediodía la Feria “Paseo a Cielo Abierto” que contará con comidas típicas y espectáculos culturales al aire libre con el objetivo de colaborar con instituciones intermedias de esa querida localidad. Está prevista que en dicha actividad se presenten, entre otros, el Ballet Sendero Gaucho, Los Maileños, La Doña Leo y Sangre Santiagueña. “Los invitamos a celebrar en familia y con amigos un nuevo aniversario de la declaración de la Independencia de la Patria, en una jornada patriótica y solidaria en beneficio de las instituciones intermedias de nuestro distrito”, señaló Mariano Cascallares.

