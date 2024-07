Se presentó el peronismo universitario del Conurbano

El movimiento universitario del conurbano (MUC) tuvo este sábado su acto inaugural a través de un plenario, realizado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que contó con la participación de más de trescientos referentes de universidades públicas del Gran Buenos Aires. El difícil momento que atraviesan las universidades nacionales a partir de los recortes presupuestarios y una clara política de deslegitimación de las instituciones públicas, sumado a la grave crisis de representación en que se encuentra el peronismo son las claves para entender el nacimiento del MUC. Según sus referentes, entre sus objetivos principales se encuentra “lograr el debate interno y refundar la conducción estratégica de la rama universitaria del movimiento peronista basada en la legitimidad de base proveniente del voto del pueblo universitario”. De la actividad participaron referentes políticos de universidades como Lanús, San Martín, Avellaneda, La Matanza, Almirante Brown, Hurlinghan, Lomas de Zamora, José C Paz, Ezeiza y Arturo Jauretche. El acto se desarrolló en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue Gustavo Naón, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, quien dio inició a la actividad, subrayando la importancia del lanzamiento del Movimiento, en el contexto actual. “Cuanto más oscuro, difuso o crítico se presenta el contexto, la organización se vuelve indispensable para poder llevar adelante una alternativa en términos políticos, sociales y económicos. No tengo dudas que de este escenario atravesado por la crueldad, el dolor y la injusticia vamos a salir con la política y con el peronismo”, sostuvo Naón. Durante la jornada los referentes universitarios que representan a más de 400.000 estudiantes de Universidades públicas de la provincia de Buenos Aires participaron de diferentes comisiones entre las que se encontraron Territorio, extensionismo y universidad; ciencia, tecnología, infraestructura e innovación para el desarrollo nacional y empleo, trabajo digno y la economía con rostro humano. “El MUC lo construimos como una herramienta política en un contexto de crisis económica, donde el estudiantado del conurbano necesita de una defensa gremial ante el avance del gobierno liberal de Javier Milei. Es fundamental construir estructuras y herramientas que defiendan los derechos estudiantiles. Tenemos la obligación de ser un dique de contención en un momento que se va contra las becas universitarias, que suben las tarifas de transporte, de servicios, y los alimentos. Hay que profundizar una estrategia colectiva del estudiantado”, sostuvo Diego Arellano, presidente de la Federación universitaria de Avellaneda. Yamila Vargas, consejera superior por la Universidad de Almirante Brown destacó la importancia de la unidad de las universidades del conurbano y aseguró que el compromiso del MUC es con la educación inclusiva, asegurando que todos los estudiantes tengan las herramientas y el apoyo necesario para alcanzar un logro colectivo como es un título universitario. Por su parte Leandro Amarilla, consejero superior por la Universidad de Ezeiza sostuvo que el lanzamiento del MUC representa “la plena entrega y convicción de que otro país es posible” y agregó: “Tenemos el desafío histórico de brindarle a la sociedad una propuesta que los represente, que les proponga volver a soñar y tener esperanza”. Para finalizar el acto, se leyó el documento fundacional del MUC donde partiendo de la alarmante situación que a diario vive el pueblo trabajador, la depreciación del presupuesto universitario, el congelamiento de salarios docentes y no docentes y de programas que tenían la función de permitir el acceso y la permanencia estudiantil de jóvenes y adultos de los sectores más humildes, se busca la reorganización del peronismo universitario para la defensa de la educación pública. “Desde la universidad, y como movimiento estudiantil, enfrentamos un gran desafío: aportar herramientas, profesionales y contribuir a la conformación de políticas públicas que mejoren la vida de nuestros vecinos y vecinas del conurbano que no la están pasando nada bien. Pero para aportar, primero debemos escuchar y comprender. Debemos repensar el mundo desde las periferias, porque llegar a las periferias es llegar hasta los últimos, hasta aquellos que el sistema económico actual descarta. Es desde allí (desde acá) donde hay que trabajar para lograr un cambio cultural y moral. Como universidad pública, no podemos permitir que la formación de cuadros académicos no venga acompañada de la formación de sujetos políticos con valores, arraigo a su barrio, empatía con la realidad de sus vecinos y dispuestos a poner su formación al servicio del bien común”, sostiene el documento, que sintetiza los lineamientos generales del MUC.

