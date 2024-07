En el marco de la renovación de la Ruta 4, avanzan con el nuevo hormigonado en el Puente de Claypole

El Municipio de Almirante Brown informó que los trabajos de puesta en valor el puente de Claypole avanzan a todo ritmo y agregó que ya se está colocando el nuevo hormigonado en uno de los carriles, en el marco de la obra de renovación integral de Ruta 4 (Camino de Cintura) que ejecuta la Provincia de Buenos Aires. Actualmente en el lugar se encuentran trabajando retroexcavadoras demoliendo las losas existentes, junto con los correspondientes camiones que retiran los escombros, mientras en simultáneo se despliega el nuevo hormigonado H30 en el carril sentido Solano- Burzaco. Por tal motivo, la circulación permanece transitoriamente limitada y los vehículos que transiten en esa dirección deberán desviarse por la colectora del puente hasta la Avenida 17 de Octubre, que pasó a tener un solo sentido. Luego, desde allí, cruzando las vías por el Paso a Nivel de la calle Catedral, los conductores podrán retornar a la colectora de Ruta 4 o bien circular por 17 de Octubre hacia la Estación de Claypole. Estas mejoras se enmarcan en la histórica obra de renovación integral de Ruta 4 (Camino de Cintura o avenida Monteverde) que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la cual incluye la repavimentación total de 13,3 kilómetros desde la avenida Donato Álvarez hasta la avenida Fragata Capitán Moyano, además de nuevas colectoras a lo largo de la traza para el transporte público. La puesta en valor del Puente de Claypole contempla la reconstrucción total de las losas con hormigón H30 junto con el reemplazo de todas las juntas y de las barandas metálicas existentes, fortaleciendo la seguridad de los conductores. También, entre las mejoras se encuentra la desobstrucción de todos los desagües ubicados en el puente y también la limpieza de calzadas y cunetas, junto con el sellado de las fisuras. “Estamos muy contentos porque gracias al trabajo mancomunado con el Gobierno Provincial avanzan a todo ritmo las obras para la puesta en valor integral del histórico Puente de Claypole”, explicó el intendente Mariano Cascallares. En esa línea, completó: “los trabajos se realizan en el marco de la renovación integral de la Ruta 4, una arteria trascendental de nuestro distrito que abarca cinco localidades y por la que transitan más de 21.500 vehículos de todos los portes de forma cotidiana”.

