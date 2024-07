Crean en Brown el programa integral de prevención contra la ludopatia y las apuestas digitales

Luego de que en mayo pasado pusiera en marcha acciones concretas para concientizar sobre la problemática de la Ludopatía Virtual, el Municipio de Almirante Brown ahora avanzará con la creación del Programa Integral Contra las Apuestas Digitales que afectan principalmente a jóvenes y adolescentes. En efecto, un proyecto de ordenanza presentado por el Ejecutivo en forma conjunta con el bloque oficialista en el Concejo Deliberante sería tratado y recibiría el apoyo la semana entrante declarando de interés municipal la lucha contra la ludopatía virtual establecida como enfermedad y considerada como factor de riesgo por la OMS. En artículo 2° de dicho proyecto de ordenanza crea justamente el Programa Integral de Prevención contra la Ludopatía y Apuestas Digitales. “Esta política pública se suma a las acciones que venimos llevando adelante desde mayo pasado para concientizar sobre los síntomas y la forma de prevenir este fenómeno que afecta especialmente a jóvenes y adolescentes”, indicó el intendente Mariano Cascallares. En paralelo la Comuna browniana avanza también con una intensa campaña de difusión, divulgación y prevención. Y ya está brindando herramientas y capacitaciones de las cuales participan adolescentes para que puedan anticipar y detectar situaciones de juego patológico. La iniciativa elaborada y presentada entre el Ejecutivo municipal y el bloque oficialista en el Deliberativo browniano también le solicita a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense la incorporación en los sistemas informáticos escolares, filtros que le impidan a los alumnos conectarse y/o navegar en sitios y páginas de apuestas virtuales y juegos de azar. Finalmente, el Municipio de Almirante Brown junto a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) están iniciando una intensa campaña de difusión para concientizar y prevenir esta problemática tan actual.

