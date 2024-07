El municipio de Brown instaló un nuevo sistema semaforico en la Av. Capitán Olivera

El Municipio de Almirante Brown planificó y ejecutó la instalación de un nuevo sistema semafórico en la avenida Capitán Olivera -recientemente pavimentada- y su intersección con las calles Gobernador Arias y Almafuerte, que comenzó a funcionar el pasado fin de semana. Los trabajos se llevaron adelante en el marco de la histórica obra de pavimentación de la traza, en el límite entre la localidad browniana de Glew y Guernica en el vecino distrito de Presidente Perón. En dicho cruce se colocaron seis columnas con equipo semafórico, de cuatro direcciones, de 25 segundos sobre avenida y 10 sobre laterales, además de seis decrementadores que contienen un reloj digital que realiza el conteo del tiempo de duración de cada luz del dispositivo para alertar a peatones y automovilistas y que ambos sepan cuánto les falta para avanzar o frenar, y así evitar accidentes. De acuerdo a lo informado desde la Dirección de Luminarias del Municipio browniano, dichos equipos son los primeros instalados sobre la avenida que adquirió una nueva fisonomía a partir de las obras ejecutadas. La confluencia de varias arterias hace que el cruce sea muy transitado, de manera que resulta muy necesario el funcionamiento de los semáforos que ya se encuentran ordenando la circulación. Asimismo, se anticipó que está prevista la colocación de nuevos dispositivos en los cruces con avenida Juan Capuano y Capitán Almonacid, a solo ocho cuadras del anterior. “Seguimos trabajando para mejorarle la vida a nuestra gente, en esta oportunidad con la colocación de un nuevo sistema de semáforos en la avenida Capitán Olivera, en un cruce muy importante, con el objetivo de contribuir a la seguridad vial del distrito y toda la región”, señaló el intendente Mariano Cascallares. Cabe recordar, que Capitán Olivera permite una conexión este-oeste y une las dos arterias principales de los municipios de Almirante Brown y Presidente Perón: las avenidas Hipólito Yrigoyen y Espora. Su pavimentación permitió conectar áreas que antes eran inaccesibles y no solo generó mayor conectividad sino potenció la transitabilidad en la región. Se trata de una obra que transformó la realidad no sólo de los vecinos de los barrios adyacentes, sino de los miles que circulan y transitan por la traza.

Both comments and pings are currently closed.