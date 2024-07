Los supermercados redoblan apuestas por ofertas agresivas y piden medidas para alentar el consumo

La fuerte recesión que vive la economía argentina sigue afectando al consumo masivo. En el mes de junio, la contracción de las ventas continuó y alcanzó los dos dígitos en términos interanuales. En ese contexto, los supermercados apuestan por ofertas agresivas, aunque reconocen que no logran ser suficientes. Entre las estrategias que están utilizando para intentar mejorar el panorama, son las acciones de mailing y descuentos en precio. “Directamente estamos volcando todas las tácticas que por ahí nos vuelcan los proveedores a un determinado producto. Estamos haciendo acciones agresivas para captar y tratar de recuperar alguna unidad. No es posible aún, pero seguimos trabajando así en todas las cadenas regionales”, explicó Víctor Palpacelli, presidente de CAS (Cámara Argentina de Supermercados) a este medio. Palpacelli admitió que aún se sienten inmersos en la contracción económica y que no se ve un repunte en el corto plazo, al tiempo que pidió “medidas que alienten al consumo”. De todos modos, hacia adelante, son optimistas producto de la baja de la inflación. En cuanto a los medios de pago, se observa un incremento del uso del plástico por encima del efectivo y el débito. Sin embargo, aclaró que ve con “preocupación” esta tendencia. “El consumidor se está endeudando no para comprar electro, sino para consumo masivo. Eso desde nuestro punto de vista es alarmante, porque quiere decir que compromete a futuro sus ingresos”, sentenció Palpacelli. Desde otra cadena -de las más importantes del país-, revelaron que apuestan a promociones “de todo tipo y color”. Entre ellas, se destacan los descuentos por unidad, por volumen, las bancarias, con billeteras virtuales, cupones de descuento para mantener la fidelización, 3×2 y más. “Venimos teniendo más de la mitad de los productos en oferta. Durante el fin de semana fueron casi 20.000. Hasta el año pasado, la cantidad de días de ofertas era de 3 días, hoy son cinco”, explicó uno de sus representantes. También consultados por los medios de pago, agregaron que se está notando la utilización de compras en cuotas. En este sentido, los bancos y las billeteras virtuales están cumpliendo un rol fundamental. Un representante de la billetera de los bancos, en diálogo con este medio, reveló recientemente acuerdos con las grandes cadenas de supermercados para aumentar los días de promociones con descuentos de hasta el 50%. Allí, ambos actores buscan su beneficio en medio de la recesión: de un lado, aumentar las transacciones y en el otro mejorar el volumen de ventas. En ese sentido, ambos reconocen que hoy las promociones son fundamentales y la diferencia sin ellas en el volumen de ventas, se siente.

