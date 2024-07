Fernando Burlando: “Era premeditado llevarse a un menor y cayó Loan”

Fernando Burlando asumió hace una semana la representación de la familia de Loan Danilo Peña, que desapareció hace 19 días en Corrientes y este martes aseguró que “era premeditado llevarse a un menor” el 13 de junio pasado, cuando fue visto por última vez el nene de cinco años mientras buscaba naranjas con otros chicos tras un almuerzo en lo de su abuela, en El Algarrobal. por el que “si hay una persona que tomó a Loan también lo podía sacar por encima”. Tras explicar qué vio en la inspección ocular del trayecto que recorrieron Loan Danilo Peña, su tío y los demás nenes y la pareja de adultos que los acompañaron, Fernando Burlando se refirió a un alamabrado bajo que se encontró en la zona, El abogado dio por sentado que se plantaron pruebas durante el primer tramo de la investigación, antes de que la justicia de Corrientes determinara que podía ser un caso de “trata de personas” y por ende, competencia de la Justicia Federal. “Hacia donde plantaron las pruebas es donde quieren que veamos. Hicimos un recorrido diametralmente opuesto y vemos en el fondo del naranjal que hay dos tranqueras. A menos de 150 metros, todo tapado, hay un camino que se dirige a la ruta 12“, relató en el canal C5N. Durante la inspección encontraron además la tapera de un hombre de apellido Paniagua que supuestamente es familiar lejano de Antonio Benítez, el tío de Loan que está detenido acusado de ser “partícipe necesario” de su desaparición. “Cuando José, el papá de Loan, estaba ubicando esa tapera, aparece Benítez con una bolsa llena de naranjas. No hay una sola naranja en el lugar, no sé de dónde las trajeron“, señaló Fernando Burlando sobre la posiblidad de que las frutas hayan sido la excusa para hacer que todos los chicos que estaban en el almuerzo familiar se lanzaran al monte siguiendo los pasos de Antonio Benítez y sus amigos, los también detenidos Mónica Millapi y Daniel Ramírez. “Fue premeditado llevarse a un menor, de ahí los comentarios… Era otra criatura (la supuesta víctima elegida), acá pasan cosas extrañísimas. Me pelee con un periodista que defendía al Gobernador (Gustavo Valdés), y hoy hasta la prima (Camila) declaró en la fiscalía y dijo que lo que dijo Laudelina es mentira”, agregó sobre el testimonio de la tía de Loan Danilo Peña. “Tienen que presentarse los testigos voluntariamente, no se los cita. Da la sensación de que se está armando algo para obviamente para hacer una imputación de esta gente, sin convicción. Hay que tener la convicción, porque esto pasó”, disparó el abogado, visiblemente frustrado con los tiempos de la Justicia Federal y la de Corrientes. La hipótesis de Laudelina Peña sobre la desaparición de su sobrino es que el nene murió en un accidente de tránsito, pero ese relato se cayó con el testimonio de Camila, y dejó con más dudas a Fernando Burlando sobre las intenciones de las autoridades de Corrientes que entienden en el caso. “Hoy hablé con una periodista muy prestigiosa de acá y me dijo ‘pero tiene buenas intenciones el Gobernador’ (por Gustavo Valdés). Mirá, cuando uno obstruye la acción de la Justicia, se abraza a una mentira y dice que el caso está resuelto, no tiene ningún tipo de buena intención“, sentenció antes de asegurar que desde la Gobernación de Corrientes “ni lo llamaron” a José Peña “a ver qué opina” de que las autoridades consideren válida la hipótesis de la muerte de su hijo. “Cuando vos le decís eso a un papá que sufre estos hechos, lo menos que hacés es pedirle disculpas. Yo (que Gustavo Valdés) le pido disculpas de rodillas. Aparte, embarcar a la política en ese concepto es infantil. Sólo una persona sin cabeza puede creer que esto fue un accidente. O le puede creer a esta mujer. Ni corroboraron una frase de su declaración, ¿y salen a decir esto?”, agregó.

