Cierran el mes del ambiente con un dato revelador: en Brown vive el %10 de las especies de aves del país

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa Brown Verde, cerró las actividades por el Mes del Ambiente con una gran jornada de Observación de Aves en la Quinta Rocca de Burzaco. Allí, además, especialistas revelaron que el 10 por ciento de las especies de la Argentina se encuentra en nuestro distrito. La actividad se realizó en el campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en la Quinta Rocca de Burzaco, situada en la intersección de la avenida Espora y Blas Parera, y contó con la presencia de un nutrido grupo de vecinos. Allí, en compañía de integrantes y especialistas del Club de Observadores de Aves de Almirante Brown, los presentes compartieron una gran jornada de avistamiento, en la que se reveló que el 10 por ciento de todas las especies de aves que habitan nuestro país pueden encontrarse en nuestro distrito, debido a su biodiversidad. Durante la actividad, los presentes, de los cuales muchos de ellos eran la primera vez que experimentaban una jornada de observación, pudieron divisar especies fascinantes como el Caburé (Glaucidium brasilianum), el Fueguero (Piranga flava), el Chinchero chico (Lepidocolaptes angustirostris) y el emblema del COA Brown, el Pitiayumí (Setophaga pitiayumi), entre otras. “Estamos muy felices por esta actividad en la que participaron vecinos de nuestro distrito, en el marco del programa Brown Verde, destacando este gran pulmón verde que representa Almirante Brown para el Conurbano Bonaerense”, remarcó el intendente Mariano Cascallares. Cabe recordar que esta jornada ideal para los amantes de la biodiversidad urbana fue la elegida para cerrar el Mes del Ambiente, en el marco de distintas actividades realizadas por la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat.

