Un funcionario de la Municipio Brown fue asesinado por un paciente esquizofrénico

Un funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown fue encontrado sin vida con una herida de arma blanca en su abdomen. El asesino es un paciente esquizofrénico que conocía a la víctima. Descartan que el móvil del crimen haya sido un intento de robo. El trágico episodio ocurrió este lunes alrededor de las 15 horas en la vivienda de Santiago Paolinelli (30), quien se desempeñaba como subsecretario de Producción del municipio, ubicada en la calle Islas Malvinas entre Monteverde e Italia, localidad de Burzaco. Fue un sargento de la Comisaría Quinta de Brown quien escuchó a metros de la Delegación de Servicios Sociales una discusión e inmediatamente observó a una persona salir corriendo por la calle Malvinas. Este individuo cayó al piso, se levantó y volvió a caer sobre la vereda al llegar a la esquina de Monteverde. En simultáneo, otro hombre corrió en sentido contrario hacia la calle Italia, por lo que el efectivo decidió perseguirlo. Al alcanzarlo, lo redujo y logró aprehenderlo. El atacante fue identificado como Vicente Ramón Benítez Rojas, de 38 años, quien portaba un cuchillo tipo Tramontina y carecía de impedimentos legales, aclararon fuentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Mientras que la víctima, de 30 años, fue hallada con una herida de arma blanca en su abdomen. En el interior de su domicilio, la policía encontró manchas de sangre. En el lugar estuvo Leonardo César Herrera, concejal de Almirante Brown, quien reconoció a la víctima y al aprehendido. Herrera señaló que ambos se conocían y que Benítez Rojas era paciente esquizofrénico. El atacante había estado internado durante dos años en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Alejandro Korn”, de Melchor Romero, zona oeste de la ciudad de La Plata, informó el portal ANDigital. El tuit del intendente de Almirante Brown El tuit del intendente de Almirante Brown Interviene la UFI N° 3 a cargo del fiscal Juan Manuel Baloira, quien caratuló la causa como “homicidio simple” y descartó que se haya tratado de un intento de robo. A última hora de la noche de este lunes, se expresó sobre lo sucedido el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. “Con gran dolor despedimos a Santiago Paolinelli, amigo y compañero integrante del equipo de @MunicipioBrown que deja una profunda marca en todos nosotros. Estamos acompañando en este difícil momento a sus seres queridos”, manifestó a través de su cuenta de X. En la misma sintonía, el secretario de Gobierno local, Juan José Fabiani, lamentó el asesinato del funcionario: “Hoy es un día de gran tristeza por la partida de nuestro querido amigo y compañero Santiago Paolinelli. Junto a toda la militancia de Almirante Brown lo despedimos y acompañamos a sus seres queridos. Hasta siempre compañero”, publicó en sus redes sociales. Militantes del peronismo local también se sumaron con mensajes de condolencias. “Terrible noticia, gran compañero”; “querido Santiago QEPD”; “Una triste noticia para todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo en nuestra vida militante”, “profunda tristeza y dolor, un compañerazo que conocimos en la lucha política para construir una Argentina mejor, se fue un amigo!”, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales este lunes a horas del crimen que causó conmoción en la política de Almirante Brown.

