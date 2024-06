Durante el invierno y en la Semana de Dulzura, cafeterías y bares lanzan descuentos

El Municipio de Almirante Brown informó que durante todo el invierno, y especialmente en la Semana de la Dulzura que arranca mañana 1° de julio, las vecinas y vecinos de nuestro distrito podrán acceder a numerosas promociones y descuentos en cafeterías y bares a través del “Recorrido Cafetero en Brown”. Se trata de una nueva propuesta, promovida por la Comuna a través de su Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, que invita a la comunidad a disfrutar durante todo el día de un buen café u otras infusiones, acompañados por medialunas, tostados o dulces a precios muy convenientes. La iniciativa ya puesta en marcha en comercios de las localidades de Adrogué, Longchamps y Burzaco permite que los vecinos puedan compartir algo rico y caliente para resistir y sobrellevar las jornadas de frío intenso, solo mencionando que quieren acceder al recorrido cafetero. Se indicó que la misma además puede disfrutarse en familia y en vacaciones, ya que son diversos y muy completos los combos para aprovechar. “Invitamos a las familias brownianas a disfrutar de las diferentes promociones que se ofrecen en cafeterías y bares a través del Recorrido cafetero en Brown. Una nueva propuesta pensada para seguir cuidando el bolsillo de nuestra gente”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Los comercios que se sumaron a la iniciativa hasta el momento son: En Adrogué, “María Bonita” (Bartolomé Mitre 1195); “Nuevo Tempo” en Bartolomé Mitre 997; The Mitre (Bartolomé Mitre 1171) y Landó Café en Diagonal Brown 1799. En Longchamps, Hnos. del Toro (Belgrano 1280); Dal Masetto (Chiesa 708); y Frahel (Av. Hipólito Yrigoyen 18.253). En Burzaco, Complejo Leblon, ubicado en Carlos Pellegrini 351. En cada uno de los locales comerciales se ofrecen diversas promociones y combos especiales que incluyen café, café con leche, latte/flat White, té, lágrima, frapuccino, medialunas, porciones de torta, tostados de jamón y queso, tortas fritas y exprimidos, entre muchas otras opciones.

