La pobreza se convirtió en la mayor preocupación de los argentinos: cómo es el ranking completo

La inflación, que venía liderando la lista de preocupaciones desde fines de 2021, quedó desplazada. Inseguridad, corrupción y desempleo completan el Top 5.

La pobreza se convirtió en la principal preocupación de la población argentina, de acuerdo a una encuesta llevada a cabo por la consultora Opinaia. De esta manera, le saca el primer puesto a la inflación, otra de las grandes problemáticas que sacuden al país. Justamente la inflación, venía de liderar el ranking desde fines de 2021, donde durante el transcurso del 2023 tocó los niveles de 75 puntos. Este año, su leve descenso provocó que se ubique con 58 puntos en un escalón detrás de la pobreza, que se ”coronó” en la lista, ya que viene subiendo desde el mes de abril del 2023, llegando a los 61 puntos. La inseguridad completa el podio, y le siguen la corrupción, el desempleo, la educación, el funcionamiento de la Justicia, el narcotráfico y la salud. El ranking de la consultora mostró el cambio de liderazgo, con la pobreza en la cima. Además, se detalla una lista en la que se manifiestan aspectos que generan miedo en la sociedad de la Argentina: descontento social y protestas; aumento de la pobreza; pérdida de empleo/trabajo; inestabilidad económica; pérdida de derechos laborales; aumento de la inflación; represión y violencia; y aumento de la desigualdad. La pobreza podría llegar a un pico máximo en 20 años, ¿qué puede pasar con los pisos? Tras conocerse que el nivel de desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, pegaron un fuerte salto en Argentina y tocó máximos en 16 años, los analistas estiman que la pobreza se ubicó cerca del 55,5% en el primer trimestre de 2024, un nivel máximo en 20 años. Históricamente, con las sucesivas crisis económicas, Argentina toca nuevos picos de pobreza. Ahora, ante un nuevo contexto recesivo, vuelve a surgir la duda acerca de cuál será la cantidad de nuevos pobres que dejará este ciclo económico. Sucede que, a medida que van pasando las crisis, los pisos de este indicador cada vez son más altos. El más alarmante fue el de 2002, a la salida de la Convertibilidad. Para analizar esta dinámica, es clave hacer un recorrido de cómo fue la relación entre pobreza y crisis en los 40 años de democracia: Crisis de hiperinflación (1989) : la pobreza llegó al 46,3% . Con la llegada del menemismo, la inflación encontró un piso del 23% tras la estabilización mediante la Convertibilidad.

: la pobreza llegó al . Con la llegada del menemismo, la inflación tras la estabilización mediante la Crisis de la convertibilidad (2002) : luego del estallido político-social del 2001 y con la profundización de preocupante situación económica la pobreza se disparó al 74,6% y la indigencia alcanzó al 31,4% de la población . Con la estabilización del kirchnerismo el indicador encontró un piso entorno al 25% . Sin embargo, durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la pobreza volvió a crecer, pero en 2017, ya en el gobierno de Mauricio Macri , volvió a estar en torno al 25,7%.

: luego del estallido político-social del 2001 y con la profundización de preocupante situación económica la y la . Con la estabilización del kirchnerismo el indicador encontró un . Sin embargo, durante la última etapa del gobierno de la pobreza volvió a crecer, pero en 2017, ya en el gobierno de , volvió a estar en torno al Crisis financiera/de deuda (2018) : tras la baja de la pobreza en 2017 que se logró gracias a la baja de la inflación, volvió a elevarse la cantidad de personas en situación de pobreza y, en 2019, llegó al 35,5%.

: tras la baja de la pobreza en 2017 que se logró gracias a la baja de la inflación, volvió a elevarse la cantidad de personas en situación de pobreza y, en 2019, llegó al Crisis de la pandemia del coronavirus (2020): lejos de mejorar esa situación, producto de la impetuosa pandemia de coronavirus, ya en el gobierno de Alberto Fernández, la pobreza alcanzó al 42% de la población y la indigencia al 10,5%, debido al parate de la actividad. Sin embargo, con la reactivación, algo descendió ese dato hasta el 37,3% en 2021, pero pronto volvió a crecer. Fernández dejó un país con un 148,2% de inflación, una pobreza del 41,7% y una indigencia del 11,9%. Pobreza en la era Milei La pobreza en Argentina subió en 2024 y se ubicó en el 55,5% en el primer trimestre del año, según estimaron datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Al extrapolarlo, esto implica que alcanzó a unas 25 millones de personas, de las cuales el 17,5% (8 millones) se encuentra bajo el umbral de indigencia, según precisó el economista y director del Observatorio, Agustín Salvia. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informará el dato de pobreza recién en septiembre, aunque los datos son del primer semestre, o sea, incluyen tanto el primer trimestre como el segundo. La pobreza básicamente es la radiografía de un país con indicadores económicos totalmente rojos: aumento del desempleo, ya que entre enero y marzo se perdieron 150.000 puestos de trabajo, según explicó el economista Daniel Schteingart. Además, con salarios extremadamente bajos, con caídas de 14% entre diciembre y abril, y una fuerte baja del consumo de 7,7% interanual en mayo.

Both comments and pings are currently closed.