Cascallares y Otermin supervisaron un operativo de seguridad conjunto entre Brown y Lomas

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, supervisó junto a su par de Lomas de Zamora, Federico Otermín, un megaoperativo de seguridad conjunto en la intersección de Ruta 4 y Capitán Moyano, en el límite entre ambos distritos. Este importante megaoperativo preventivo contó con la participación de personal de numerosas dependencias distritales y con el refuerzo de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Los procedimientos fueron estáticos de interceptación vehicular y también incluyeron recorridas dinámicas, con el objetivo de prevenir el delito en sus diferentes modalidades. Previamente ambos jefes comunales mantuvieron un encuentro de trabajo en el Municipio de Almirante Brown durante el cual realizaron un repaso y un balance de todas las herramientas que tienen los municipios para la prevención del delito colaborando con la Provincia de Buenos Aires. También participaron de dicha reunión de trabajo la secretaria de Seguridad browniana, Paula Eichel, y su par lomense, Maximiliano Tonani. Y al operativo conjunto posterior se sumó el titular de la Comisión de Seguridad y Transporte del Concejo Deliberante browniano, Martín Borsetti. “Seguimos avanzando con estos megaoperativos preventivos para fortalecer la seguridad. En este caso, en articulación con el partido vecino de Lomas y la Provincia. Trabajar simultáneamente en las zonas aledañas entre dos municipios implica la saturación sorpresiva y también la prevención del delito en general”, subrayó Mariano Cascallares. Las recorridas dinámicas también incluyeron efectivos de fuerzas especiales caminando los barrios cercanos, y de canes altamente entrenados. En lo que respecta a nuestro distrito, el mismo cubrió la zona de la localidad de Malvinas Argentinas y contó con más de 130 efectivos y 50 móviles policiales entre autos, camionetas y motos de alta cilindrada.

Both comments and pings are currently closed.