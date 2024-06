El Municipio, la Embajada de Irlanda y EL Instituto Nacional Browniano homenajearon al Almirante Brown en su natalicio

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un emotivo homenaje al Almirante Guillermo Brown, considerado el Padre de la Patria en el Mar, al cumplirse 247 años de su natalicio, durante un acto realizado en la localidad de Adrogué. La actividad, que se llevó adelante en el Paseo en homenaje al Almirante Brown ubicado en la avenida Espora y las vías del Ferrocarril Roca, contó además con la presencia de la jefa adjunta de la Misión de la Embajada de Irlanda, Sarah Maguire, y de autoridades del Instituto Nacional Browniano. La emotiva jornada comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y también de la República Nacional de Irlanda, de donde era oriundo el Almirante Brown, y continuó con la firma de un comodato entre el Municipio y el Instituto Nacional Browniano. “Mantener viva la memoria y el homenaje permanente al Almirante Guillermo Brown, el padre de la Patria en el Mar, es una parte fundamental de nuestro compromiso con las y los brownianos y con nuestra historia”, sostuvo Cascallares. Posteriormente, se entregaron menciones de agradecimiento al Instituto Belgraniano, al Instituto Newberiano, a la Asociación Sanmartiniana, a la directora de Patrimonio Cultural, Sandra Agis, al presidente del Instituto de Estudios Históricos y Patrimonio, Emilio Klubus, al presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y al intendente Mariano Cascallares. Además, el jefe comunal le hizo entrega de un reconocimiento a Adolfo Iñiguez, presidente saliente de la filial fundadora del Instituto Nacional Browniano, por su valioso aporte de realzar la figura del gran Alte. Guillermo Brown y sus valores en nuestra Comuna. Cabe destacar que también en homenaje a Guillermo Brown se cumplió el 210° Aniversario del Combate Naval de Montevideo, una campaña que expulsó a la corona española del actual Uruguay y del Río de la Plata y que facilitó la gloriosa gesta del General Don José de San Martín. De la jornada participaron también el presidente entrante de la Filial Fundadora del Instituto Nacional Browniano, Julio Mon Von Kotsch y el presidente de la Sede Central, Carlos Sanpedro; el jefe de Reserva de la Armada, Luis Alberto Diaz; el presidente del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; y la delegada Municipal de Adrogué, María José Zandonadi.

