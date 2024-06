Cómo consultar mi historia laboral y aportes registrados en ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece a todos los trabajadores la posibilidad de consultar su historia laboral en pocos pasos. Esta herramienta es esencial para asegurar que los aportes previsionales estén correctamente registrados, un paso crucial para el futuro trámite jubilatorio. A través de la plataforma Mi ANSES, disponible tanto en la web como en la aplicación móvil, se puede verificar de manera sencilla y rápida toda la información relacionada con las contribuciones laborales. Además, ANSES facilita la solicitud del Reconocimiento de Servicios, un documento que consolida los aportes jubilatorios a nivel nacional, y es de gran utilidad para aquellos que desean iniciar el proceso de jubilación. Qué es mi historia laboral de ANSES Mi Historia Laboral de ANSES es un registro detallado de todos los períodos trabajados y las contribuciones previsionales realizadas a lo largo de la vida laboral de una persona. Esta información es presentada tanto para trabajadores en relación de dependencia como para autónomos y monotributistas. La herramienta permite a los usuarios acceder a sus datos laborales de manera organizada y actualizada, que facilita el control y verificación de sus aportes ANSES: Consulta y controla tus períodos trabajados y aportes previsionales ANSES: Consulta y controla tus períodos trabajados y aportes previsionales Qué información se obtiene al consultar la Historia Laboral en ANSES Al consultar la Historia Laboral en ANSES, los trabajadores pueden obtener diversos datos importantes, tales como: Declaraciones juradas presentadas por los empleadores.

Períodos trabajados registrados en el sistema.

Contribuciones y remuneraciones detalladas para trabajadores en relación de dependencia.

Aportes como trabajador autónomo o monotributista. Los aportes registrados son las contribuciones previsionales que los empleadores y los propios trabajadores autónomos o monotributistas han realizado al sistema de seguridad social. Estas contribuciones son fundamentales para acumular los años de servicio necesarios para acceder a los beneficios jubilatorios y otras prestaciones sociales que otorga ANSES. Accede fácilmente a tu historia laboral a través de la plataforma Mi ANSES, disponible en web y app móvil Accede fácilmente a tu historia laboral a través de la plataforma Mi ANSES, disponible en web y app móvil Cómo consultar mi historia laboral, paso a paso Ingresar al sitio web de ANSES (www.anses.gob.ar) Acceder a Mi ANSES: Hacer clic en el apartado “Mi ANSES”. Iniciar sesión: Introducir el CUIL y Clave de la Seguridad Social para ingresar al sistema. Seleccionar sección Trabajo: Una vez dentro, ir a la sección “Trabajo”. Consultar Historia Laboral: Dentro de esta sección, eligir la opción “Consultar Historia Laboral”. También puedes realizar esta consulta desde la aplicación móvil Mi ANSES, siguiendo los mismos pasos después de haber descargado la app. ¿Para qué sirve y cómo pedir el Reconocimiento de Servicios en ANSES? El Reconocimiento de Servicios es un documento emitido por ANSES que acredita los aportes jubilatorios registrados a nivel nacional. Es útil para aquellos que desean iniciar el trámite de jubilación, especialmente cuando existen períodos de trabajo que no están correctamente registrados. Para pedirlo, sigue estos pasos: Reunir la documentación: Necesitarás los datos personales, historial laboral y cualquier otra documentación que ANSES pueda requerir. Solicitud en Mi ANSES: Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción de Reconocimiento de Servicios: Dentro del menú de servicios disponibles, eligir la opción correspondiente. Completar el formulario: Llenar el formulario con los datos solicitados. Enviar la solicitud: Revisar y enviar la solicitud a través del sistema. Se puede comunicaron ANSES a través de sus canales de atención al cliente si se presenta alguna duda o necesidad.

