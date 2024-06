Arranca la puesta en valor del puente de Claypole desviando el transito de uno de sus carriles

El Municipio de Almirante Brown anunció que, en el marco de la renovación integral de Ruta 4 (Camino de Cintura o avenida Monteverde) que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires, arranca la obra de puesta en valor del Puente de Claypole con la desviación del tránsito en uno de sus carriles. La Comuna informó que en las próximas horas se limitará la circulación del carril sentido Solano-Burzaco derivando el tránsito por la colectora del puente hasta la Avenida 17 de Octubre que pasará a tener un solo sentido. Desde allí, cruzando las vías por el Paso a Nivel de la calle Catedral se podrá retornar a la colectora de Ruta 4 (Monteverde), o bien circular por 17 de Octubre hacia la Estación de Claypole. Las obras en el Puente de Claypole incluyen la reconstrucción de las losas de hormigón. Por ese motivo el tránsito se limitará a uno de sus carriles el tiempo que duren los trabajos planificados. Además se reemplazarán las juntas metálicas, se repararán y reemplazarán las barandas vehiculares existentes, se llevará a cabo la desobstrucción de desagües, y también la limpieza de calzadas y cunetas y el sellado de fisuras. Esta obra se llevará a cabo en el marco del proyecto que incluye la repavimentación total de 13,3 kilómetros desde la avenida Donato Álvarez hasta la avenida Fragata Capitán Moyano y que actualmente se encuentra en Claypole, en proximidad a San Francisco Solano, en el límite con el Partido de Quilmes. “Estamos muy contentos porque gracias al trabajo junto a la Provincia de Buenos Aires seguimos avanzando con la renovación de la Ruta 4 que mejorará por completo la circulación y transitabilidad en Almirante Brown, esta vez con la puesta en valor integral en el histórico Puente de Claypole” subrayó el intendente Mariano Cascallares. Se informó también que por estas horas se limitará temporalmente una de las colectoras de Ruta 4 en proximidad de la Rotonda El Vapor, entre las calles Japón y Vallejos, para llevar adelante una importante obra hidráulica y de repavimentación en ambas colectoras. Todo este importante avance para Almirante Brown significa una mejora directa en la calidad de vida de miles vecinos y vecinas, ya que la repavimentación de esta arteria troncal que es la Ruta 4, por la que pasan más de 21.5000 vehículos de forma diaria, permitirá mayor descongestión vehicular y potenciará su transitabilidad.

