El municipio de Brown finaliza el mes del ambiente con una jornada de observaciones de aves en la Quinta Rocca

En el marco de las actividades por el Mes del Ambiente, El Municipio de Almirante Brown a través del programa Brown Verde llevará adelante el sábado 29 de junio una Salida de Observación de Aves en el campus universitario de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), ubicado en la Quinta Rocca de Burzaco. Se trata de una iniciativa abierta a toda la comunidad, en la que se recorrerá todo el campus ubicado en la intersección de la avenida Espora y Blas Parera, en compañía de integrantes y especialistas del Club de Observadores de Aves de Almirante Brown. En este sentido, con la premisa de que casi el 10 por ciento de las aves de todo el país habitan en nuestro distrito, la recorrida incluirá distintos rincones de la Quinta Rocca para interiorizarse sobre el tema, y conocer y compartir una mañana al aire libre. La actividad iniciará a las 8 de la mañana y desde la Secretaría de Ambiente Hábitat de Almirante Brown indicaron que no hay inscripción previa, sino que los interesados deberán acercarse directamente al campus universitario. Además, recomendaron llevar ropa y calzado cómodo, además de agua, repelente y, en caso de tener, binoculares. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a participar de una hermosa jornada al aire libre de observación de aves en la Quinta Rocca de Burzaco, en el campus de la querida UNAB. Nuestro distrito tiene un ecosistema muy amplio y al ser considerado un pulmón verde en el Conurbano, se podrá aprender mucho y divisar muchas especies distintas”, destacó el intendente Mariano Cascallares.

