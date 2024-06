Con un gol de Lautaro Martínez sobre el final, Argentina derrotó 1-0 a Chile y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América

Canadá, la Selección Argentina volvió a ser muy superior a su rival y si bien le faltó algo de contundencia para liquidar el trámite antes, se impuso 1-0 ante Chile y se clasificó a los cuartos de final de la Copa América 2024.

Luego del debut con victoria ante, lavolvió a ser muy superior a su rival y si bien le faltó algo de contundencia para liquidar el trámite antes, se impuso 1-0 antey se clasificó a los cuartos de final de la El partido, que se disputó en el estadio el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, se terminó definiendo a los 43 minutos del segundo tiempo gracias al gol de Lautaro Martínez que había ingresado en el complemento en lugar de Julián Álvarez. Con este resultado, la Albiceleste tiene puntaje ideal y se metió en la próxima instancia de la competencia. Estadísticas de Argentina vs Chile por la Copa América 2024. Fuente: Sofascore. Con puntos altísimos en Rodrigo De Paul, Cuti Romero, Lisandro Martínez y el Dibu Martínez, que salvó dos clarísimas; la “Scaloneta” se impuso en uno de los partidos más chivos desde el Mundial de Qatar 2022. El equipo nacional fue amplio dominador del juego, y mereció mucho antes ponerse en ventaja. Sin embargo, el desahogo recién llegó sobre el final, de la mano del “Toro” que sumó así su segunda conquista en el certamen. El conjunto de Lionel Scaloni continúa con la defensa del título que logró en Brasil 2021 y en la próxima fecha, la última de la fase de grupos, se medirá ante Perú: el encuentro será este sábado desde las 21 en Miami.

