El municipio de Brown homenajeó a Messi en su cumpleaños con una serie de murales del mejor del mundo

En la jornada en la que Leo Messi está cumpliendo 37 años justo antes del partido Argentina-Chile por la Copa América, el Municipio de Almirante Brown homenajeó al mejor jugador del mundo con un repaso de los murales creados en las paredes de nuestro distrito. En efecto, con el programa Ciudad Museo a Cielo Abierto del Instituto Municipal de las Culturas Brown se crearon ocho murales en distintas localidades rindiéndole tributo al “10” que justamente hoy está cumpliendo años. El primer mural se encuentra en la Unión Vecinal San Juan de la calle Bouchard N° 3256 en José Mármol y muestra a Lionel Messi mirando hacia el cielo durante la entonación del Himno Nacional Argentino en la previa de un partido con la Selección Argentina. Otro mural en homenaje fue pintado en el Club Brown de Adrogué (calle Cerretti N° 868) y hace foco en la cinta de capitan de Lio. El tercero muestra al capitán con un sol de fondo en la intersección de las calles Lerroux y Saavedra en la localidad de Rafael Calzada. En la calle El Condor N° 3121 de San Francisco Solano el Municipio browniano creó un imponente mural de Messi levantando la Copa del Mundo, al tiempo que en el Club de Pescadores de Claypole (Potrerillos N° 1373) se lo ve a Lio vistiendo la celeste y blanca. El homenaje con forma de mural llegó también hasta la avenida Monteverde N° 7782 de Burzaco donde aparece el mejor jugador de mundo concentrado frente a una final. Y frente al Hospital Arturo Oñativia (calle Jorge y Santiago del Estero) aparece el mural de Messi besando la Copa del Mundo en Qatar. El último mural se encuentra en el Centro Comercial de Burzaco (avenida Espora y Rojas) con la imagen de Lionel Messi festejando con los brazos abiertos. “Desde Almirante Brown homenajeamos con estos murales que son la expresión del arte local al mejor del mundo y a quien tantas alegrías le dio al pueblo argentino”, indicó el intendente municipal Mariano Cascallares.

