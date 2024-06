La renovación de la Ruta 4 avanza por Claypole y llega a Solano

l Municipio de Almirante Brown indicó que avanzan a todo ritmo las obras de renovación integral de la Ruta 4 (avenida Monteverde). Los trabajos se ejecutan sobre la localidad de Claypole y se aproximan a San Francisco Solano en el límite con el Partido de Quilmes. En efecto, en los últimos días las máquinas sorprendieron a los automovilistas y peatones que -incluso en las jornadas de lluvia- vieron como avanzaba la repavimentación de la traza y la construcción de los nuevos cordones cuneta. Esta megaobra que concreta la Provincia de Buenos Aires potencia una arteria troncal que pasa por las localidades de Malvinas Argentinas, Burzaco, Claypole, San Francisco de Asís y San Francisco Solano y también a mejorar la circulación en zonas clave, como por ejemplo los accesos al Parque Industrial de Almirante Brown. El proyecto incluye la repavimentación total de 13,3 kilómetros desde la avenida Donato Álvarez hasta la avenida Fragata Capitán Moyano, en los límites entre los partidos vecinos de Quilmes y Lomas, además de la mejora integral del Puente de Claypole con una puesta en valor de su estructura vial, entre muchos frentes de obra más. “Junto a la Provincia de Buenos Aires seguimos avanzando con esta obra tan importante de renovación de la Ruta 4 que mejorará por completo la circulación y transitabilidad en Almirante Brown”, indicó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Este importante avance para Almirante Brown significa una mejora directa en la calidad de vida de miles vecinos y vecinas, ya que la repavimentación de esta arteria troncal permitirá mayor descongestión vehicular y potenciará su transitabilidad. En este marco, se estima que por Camino de Cintura pasan más de 21.500 vehículos de forma diaria por el partido de Almirante Brown, por lo que el impacto de la obra es absolutamente estructural. La megaobra de renovación integral de la avenida Monteverde incluye también 50 nuevas paradas de colectivos y 500 nuevas luminarias con tecnología LED en todo el trayecto. Además, previamente se realizó también la readecuación de todo el sistema hídrico para prevenir anegamientos e inundaciones ante fuertes lluvias durante toda la traza.

Both comments and pings are currently closed.