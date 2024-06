Pablo Moyano pidió “dejarse de joder y sentarse a hablar” en el peronismo

Pablo Moyano afirmó este miércoles que es necesario “dejarse de joder y sentarse a hablar” en el peronismo, porque “hasta que no se reorganice, no hay una conducción” opositora sino que “cada gobernador está defendiendo su quinta”. Por esa falta de conducción en el peronismo pasó lo que pasó en el Senado, no se pudo contener a dos traidores como el de Corrientes y Entre Ríos y pasó lo que pasó“, señaló Pablo Moyano en referencia a la sanción de la Ley Bases, que se votó el miércoles pasado. “, señaló Pablo Moyano en referencia a la sanción de la Ley Bases, que se votó el miércoles pasado. El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) aseguró que la organización “no se va a partir” sino que va a seguir “confrontando contra este gobierno que lleva adelante una política que ya todos vemos: contra los laburantes, los jubilados, los barrios populares, a favor de privatizar las empresas”. “Ojalá que lo que pasó el otro día en el Senado sirva para que nos dejamos de joder, nos sentemos, elijamos una conducción del peronismo y nos sentemos a hablar la posibilidad de una propuesta para que el año que viene el peronismo tenga mayoría en ambas cámaras, para que deje de pasar lo que está pasando ahora: la entrega total de la soberanía nacional a través del RIGI, que los laburantes vuelvan a pagar Ganancias, que se paguen su indemnización”, enumeró. “Imaginate que este tipo con siete senadores logró esto. Si llega a tener mayoría en ambas cámaras pongamos la bandera yanqui y vámonos a otro país. Dejémonos de joder dentro del peronismo y organicémonos”, insistió Pablo Moyano en un móvil con el canal C5N. “Es tan rápida la actividad política y las medidas que toma este gobierno que hay una necesidad imperiosa de que el peronismo vuelva a unirse y sea una alternativa de gobierno el año que viene en las legislativas y en las presidenciales”, aseguró. “Si no rearmamos el peronismo entramos en una pelea interna que va a producir más divisiones. Yo no estoy hablando de quién va a conducir el peronismo. Tenemos que estar todos: el movimiento obrero, los movimientos sociales, la política. Después naturalmente se elige al conductor o conductora”, advirtió. Pablo Moyano ya se ve venir las discusiones de “si el aguinaldo es una estafa” entre otros temas que “se van instalando para sacarle conquistas a los laburantes” durante la gestión de La Libertad Avanza. “Después van a decir ‘¿y por qué hay que darle vacaciones a los trabajadores?’, mientras seguimos en una pelea interna los tipos siguen avanzando”, sopesó.

