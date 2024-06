Almirante Brown celebra el Día de la Bandera con un acto patrio en la plaza Belgrano de Burzaco

El Municipio de Almirante Brown informó que este jueves 20 de junio en conmemoración del Día de la Bandera, a 204° años del fallecimiento de su creador el General Manuel Belgrano, se llevará adelante en Burzaco el tradicional acto homenaje, que contará además con una feria solidaria a cielo abierto y shows en vivo. Durante la ceremonia, alumnos de cuarto año de 40 escuelas públicas y privadas de nuestro distrito realizarán su promesa a la insignia Patria. El acto oficial, que será presidido por el intendente Municipal, Mariano Cascallares, tendrá lugar en la plaza Manuel Belgrano, ubicada en 25 de Mayo y Quintana, a partir de las 11 horas. El mismo, contará con la participación de la Banda de Música de la Armada Argentina y la Orquesta Escuela de Almirante Brown. “Los invitamos a participar de la ceremonia oficial para celebrar el Día de la Bandera, en un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el General Manuel Belgrano. Celebremos juntos nuestro amor por la Patria”, señaló el intendente Mariano Cascallares. Un 20 de Junio solidario Ese mismo día, además, la Comuna llevará adelante el evento solidario Feria “Paseo a Cielo Abierto” que contará con comidas típicas y también shows en vivo, con el objetivo de ayudar a instituciones intermedias de la querida localidad de Burzaco. La feria estará disponible desde las 10 de la mañana y en los distintos stands los vecinos y vecinas podrán adquirir empanadas, pastelitos, tortas fritas y mucho más, además de disfrutar de espectáculos culturales al aire libre.

