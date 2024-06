Emotiva promesa a la bandera de 2800 alumnos de Brown en la Plaza Belgrano de Burzaco

El Pueblo y el Gobierno de Almirante Brown celebraron el “Día de la Bandera” y homenajearon a su creador Manuel Belgrano con un emotivo acto realizado en Burzaco, donde más 2800 alumnos de cuarto año de escuelas primarias de nuestro distrito realizaron la tradicional promesa a la Insignia Patria. Como todos los años, la celebración tuvo como escenario la plaza Manuel Belgrano que se vistió de celeste y blanco para dar marco a una jornada repleta de emociones, que fue presidida por el intendente municipal Mariano Cascallares. Desde temprano, alumnos de cuarenta instituciones educativas de gestión pública y privada de nuestro distrito se reunieron para prometer fidelidad a la Patria y respeto a la Bandera, en una muestra de adhesión a los valores que hacen a la identidad nacional. En esta ocasión, las diferentes delegaciones de estudiantes fueron fotografiadas al pie del Monumento a la Bandera de la Argentina que se erige en Burzaco, reconocido como el primero en el país y que fue declarado Monumento Histórico Nacional. Las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música de la Armada Argentina, dieron inicio a la emotiva ceremonia, durante la cual se realizó la colocación de una ofrenda floral al pie del busto que recuerda la figura del General Manuel Belgrano. Posteriormente, las autoridades se trasladaron para presenciar la tradicional Promesa a la Bandera de un total de 2834 alumnos y alumnas de cuarto grado. La jornada incluyó una acción de gracias y la entonación de la “Marcha a mi Bandera” por los alumnos que prometieron lealtad al pabellón nacional y compromiso con los valores que representa. La lectura de la promesa estuvo a cargo de la inspectora jefa de Educación Distrital, Mónica Vázquez, acompañada por el intendente Mariano Cascallares y la inspectora jefa de Educación Regional, María Inés Centurión; además del titular del Centro de Excombatientes de Malvinas, Guillermo Rezk. Al término de la enunciación, con un fuerte “sí prometo” los estudiantes sellaron su compromiso y amor por nuestra bandera, cuyos colores celeste y blanco coronaron todo el espacio con una gran suelta de papelitos. Durante la jornada, Cascallares celebró poder compartir con la comunidad tan importante evento para homenajear a Belgrano, y en su nombre a nuestro pabellón y el amor que sentimos por la Patria. Participaron de la celebración el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el titular del Consejo Escolar de Almirante Brown, Ezequiel Mars; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; y el titular del Instituto de Estudios Históricos, Emilio Klubus. Además, la delegada Municipal de Burzaco, Andrea Capasso; el presidente del Instituto Belgraniano, Hugo Iraizoz, autoridades provinciales, veteranos de Malvinas, representantes de instituciones, centros tradicionalistas y de fuerzas de seguridad, entre otros. Feria solidaria y actividades culturales Los vecinos que participaron del festejo Patrio también disfrutaron de la música de la Orquesta Escuela de Almirante Brown y de un show de marionetas a cargo de Laura Pagés, una docente del Centro de Producción y Educación Artístico Cultural N° 1 del distrito. Además, con el objetivo de colaborar con las instituciones intermedias de Burzaco, la Comuna llevó adelante con éxito una nueva edición de la feria “Paseo a Cielo Abierto”, donde se pudieron adquirir numerosas comidas típicas, tales como empanadas, tortas fritas y pastelitos.

