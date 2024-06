Presentaron nuevas motos de alta cilindrada para profundizar la prevención de “Motochorros” en Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó de la presentación de una decena de nuevas motos cero kilómetro de alta cilindrada que están siendo incorporadas a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para reforzar la seguridad y los patrullajes en los barrios de nuestro distrito potenciando de ese modo la prevención de los “motochorros”. La actividad se llevó adelante en la Jefatura Departamental ubicada en Burzaco, donde el jefe comunal junto a la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana local, Paula Eichel, protagonizaron la presentación de estos vehículos marca BMW 850 que las fuerzas de seguridad ya los están utilizando para la prevención. Este nuevo equipamiento permite profundizar las recorridas preventivas y los operativos de saturación en los barrios, previniendo la delincuencia y asegurando la tranquilidad de los vecinos y vecinas. “Estamos muy contentos porque este importante avance significa mayor seguridad y también potenciar las herramientas y equipamiento de los efectivos de la Policía Bonaerense”, subrayó Mariano Cascallares. Paula Eichel, en tanto, explicó que estas nuevas unidades de alta cilindrada “cobran mayor relevancia porque permiten mejorar la prevención de motochorros, además de multiplicar los operativos de saturación” en diferentes puntos. Cabe recordar que en paralelo, el Municipio viene multiplicando las herramientas para cuidar a los vecinos como las Alarmas Comunitarias Municipales, la App Brown Previene (con Botón de Pánico) que ya utilizan más de 35 mil vecinos, los Tótems o Puntos Seguros, las Paradas Seguras, las 1600 cámaras de monitoreo distribuidas en todas las localidades y en las unidades de las líneas locales de colectivo, y los Corredores Escolares Seguros, entre muchas otras medidas. Dijeron presente en la actividad el sceretario de Gobierno browniano, Juan Fabiani, el presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte, concejal Martín Borsetti; el superintendente AMBA Sur II, Comisario Mayor Martín Mira; el jefe de Estación Departamental de Seguridad Almirante Brown, Comisario Mayor Ricardo Quintana; el jefe de Comando Patrullas de Almirante Brown, Pablo Ávalos y el jefe de UPPL, Carlos Gularte.

Both comments and pings are currently closed.