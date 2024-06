Desde CAME advierten que la desaceleración de la inflación “no es suficiente” para reactivar la economía

Tras conocerse la brutal caída del 10,2% de las ventas por el Día del Padre, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) explicaron que la baja se da en el contexto de “recesión” y que la desaceleración de la inflación “no es suficiente” para reactivar la economía. Salvador Femenía, sostuvo que el bajo nivel de ventas es una consecuencia de “la incertidumbre” que experimentan los consumidores, por lo que señaló: “Está en línea con lo que está pasando actualmente en el comercio, que venimos viviendo desde finales de diciembre una recesión. Podría haber sido peor”. El vocero de CAME,, sostuvo que el bajo nivel de ventas es una consecuencia de “la incertidumbre” que experimentan los consumidores, por lo que señaló: “Está en línea con lo que está pasando actualmente en el comercio, que venimos viviendo desde finales de diciembre una recesión. Podría haber sido peor”. “Nosotros tenemos una curva de caída casi ininterrumpida desde julio de 2022. Realmente, como estamos hoy, un plan de estabilización te baja la inflación pero no es una herramienta suficiente como para producir una reactivación. Lo que podemos tener es un pequeño rebote”, explicó el portavoz este lunes a Radio Splendid. Femenía consideró que “estamos en una meseta”, y sentenció: “Tocamos piso y hubo una recuperación muy pequeña respecto del mes anterior, y en abril respecto de marzo, pero todavía no se visualiza una tendencia. Evidentemente faltan otras medidas más estructurales para que realmente la economía se empiece a dar vuelta”. En el marco de la recesión, el vocero de CAME consideró que “la medida principal” debería consistir en impulsar “una corriente de inversión, que es la única que puede traer plata al mercado y provocar una subida del salario real”, y añadió: “Y eso acompañarse con créditos al consumo y planes en cuotas. Si la perspectiva hacia adelante es diferente, la gente saca en cuotas”. “Un régimen como el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) o similar va a estimular a un sector determinado y puede provocar un derrame, pero nos hubiera gustado estar más incluidos y tener propuestas similares para las pymes”, concluyó Femenía. Día del Padre: las ventas cayeron un 10,2% respecto al año pasado Este Día del Padre tendrá menos regalos que el del año pasado. Las ventas para la tradicional celebración cayeron un 10,2% respecto a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, e impactaron especialmente al rubro de Cosméticos y Perfumería, que se desplomó un 37,4% y registró su peor Día del Padre desde la pandemia. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en base a un relevamiento que realizó este sábado y domingo en 157 comercios de todo el país. La caída en las ventas no sorprendió al 71% de los comerciantes, que esperaban una fecha débil, aunque el otro 29% vendió menos de lo previsto. El ticket promedio de los regalos fue de $31.574, el doble que en 2023 pero muy por debajo de la inflación interanual, que alcanzaba el 276,4% en el mes de mayo. Para los comerciantes, “no colaboró que la fecha coincida con un fin de semana largo”.

Both comments and pings are currently closed.