Será sometido a un segundo juicio el conductor de colectivo que atropelló y mató a un motociclista en Lomas

El ex conductor de la línea 338 de colectivos había sido declarado culpable y condenado por el trágico accidente ocurrido en septiembre de 2022. Sin embargo, una pericia llevó a la anulación del fallo, provocando un polémico giro judicial. Es que, menos de un mes después del veredicto condenatorio, el colectivero argumentó ante la cámara interviniente que había una pericia toxicológica que indicaba la alcoholemia positiva de Emiliano, la cual llegó después de firmar el acuerdo del juicio abreviado. A pesar de que Emiliano no tuvo responsabilidad en el accidente, de acuerdo se ve en el video del siniestro fatal, el caso dio un vuelco, con la decisión de los camaristas de dar lugar a la presentación del condenado. De esta manera, anularon la sentencia anterior, y ordenaron un nuevo debate. “Pasó a toda velocidad el semáforo en rojo. Los pasajeros contaron que iba a muy rápida velocidad, pasando barreras bajas del tren, y manejando imprudentemente”, explicó Stella Maris a PDS. No obstante, por ahora, el acusado solo tiene “Inhabilitación para conducir”. En total, el chófer estuvo solo 15 días tras las rejas, hasta que recuperó la libertad. Situación que podría continuar de la misma forma, en caso de que de resultado su estrategia en el próximo debate. La causa fue caratulada por el delito de “homicidio culposo agravado”. Por el hecho, desde Transporte Automotores La Plata S.A. (TALPSA), resolvieron desvincularlo de la empresa, aunque en la actualidad, se encuentra en libertad.

Both comments and pings are currently closed.