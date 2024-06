Una multitud participó de la Expo Feria en la Granja Educativa Municipal que continúa en el Día del Padre

Cientos de vecinos y vecinas de Almirante Brown disfrutaron de las actividades recreativas y de todas las propuestas que ofreció durante la jornada del sábado la Expo Feria en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia.

La iniciativa continúa hoy en el predio, ubicado en avenida Juan B Justo N° 1000, de 10 a 17 horas, siempre con entrada libre y gratuita. Durante el sábado la propuesta incluyó la Feria de Productores Rurales, la Feria de Mujeres Emprendedoras y la Feria Mi Pyme, además un Circuito de Viveros con plantas, flores e insumos. A ello, se sumaron la entrega de kits hortícolas y plantines, visitas guiadas con información sobre los distintos rincones que forman parte de la granja; espectáculos artísticos con bandas en vivo, sorteos y una amplia oferta gastronómica. Las y los vecinos pudieron deleitarse con cosas dulces, parrilla, comidas sin tacc y con las propuestas de los Food Trucks. También, en el marco del mes del ambiente se presentó la “Guía de siembra de nativas”, con una charla abierta a la comunidad sobre biodiversidad de dichas especies. Hoy domingo continúan las diferentes actividades al aire libre pensadas para toda la familia browniana, que no solo podrán adquirir productos regionales de calidad a precios muy convenientes sino recrearse y deleitarse con una gran variedad de comidas y sabores dispuestos a conquistar cada uno de los paladares. Además, el Municipio anticipó que amenizará la jornada la música de Carina Andino, de Cenizas Del Alba y Les Ñerys. “Los esperamos este domingo para seguir disfrutando de la Expo Feria, un espacio que creamos en nuestra zona rural que representa una excelente alternativa para compartir entre amigos y la familia”, señaló el intendente Mariano Cascallares.

