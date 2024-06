Emotivo acto, Cascallares entregó adjudicaciones de viviendas a familias relocalizadas en Barrio Lindo

En un emotivo acto, el intendente municipal, Mariano Cascallares, entregó 112 actas de adjudicación a familias que fueron relocalizadas y mudadas al conjunto habitacional Barrio Lindo 2, en Malvinas Argentinas. Durante la jornada, que se realizó en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de dicha localidad- ubicado en Pasteur y Lapacho-, Cascallares hizo entrega de las certificaciones a las y los vecinos recientemente relocalizados de los barrios Medalla Milagrosa y Sáenz de Claypole y 14 de Noviembre de Rafael Calzada, quienes vivían en los márgenes de los arroyos. Además, se otorgaron los documentos a otras familias que también fueron beneficiadas con las viviendas. “Para nosotros es una gran alegría poder avanzar con la relocalización de nuestros vecinos, que hoy ya tienen su casa en Barrio Lindo 2, en el marco de un proyecto que les modificó y mejoró considerablemente su calidad de vida”, expresó Mariano Cascallares. Asimismo felicitó a los vecinos y agradeció la paciencia que tuvieron ya que muchos esperaron varios años para recibir sus viviendas, al tiempo que renovó su compromiso de seguir trabajando con otros barrios y de avanzar con la regularización de los dominios y escrituración. Cabe señalar que las viviendas fueron construidas en un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y nuestro Municipio, coordinando las acciones de censos y mudanzas con ACUMAR y la Defensoría de la Nación. En ese marco, durante el año pasado 244 familias que vivían a la vera de los arroyos de la Cuenca Matanza Riachuelo se mudaran a Barrio Lindo 1 y ahora en 2024 se sumaran estas últimas 112 a la zona de Barrio Lindo 2. En ese marco ya fueron entregadas un total de 356 viviendas. De la actividad participaron también el secretario de Política Ambiental y Hábitat browniano, Ignacio Villaronga; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; y el delegado de Malvinas Argentinas, Osvaldo Villalba.

