Myriam Bregman apuntó contra Martín Lousteau por el quórum a la Ley Bases

La Ley Bases que impulsa insistentemente el gobierno de Javier Milei tendrá su discusión en la Cámara de Senadores este miércoles, desde las 10, por lo que las aguas comienzan a agitarse de cara a un tratamiento decisivo de la norma libertaria. Como la Cámara Alta tiene 72 legisladores, se necesita de la mayoría simple para dar quórum y comenzar la discusión, por lo que, en este marco, Martín Lousteau podría ser clave. De hecho, en C5N advirtieron que el senador radical le aseguró a Victoria Villarruel que daría su voto positivo para dar apertura al tratamiento, a sabiendas de que su parte en el asunto es decisiva. Myriam Bregman se pronunció en sus redes sociales con un fuerte mensaje que apunta directamente al presidente de la UCR: “Cuando el quórum está en juego, ayudar a que se consiga puede ser mucho más importante de lo que se vote después”, comenzó escribiendo en X. En este contexto, la diputadase pronunció en sus redes sociales con un fuerte mensaje que apunta directamente al presidente de la UCR:, comenzó escribiendo en X. “Lousteau puede ser el responsable del desastre social que traerán esas leyes”, lanzó tajante. Lo cierto es que, en caso de tener quorum, el Gobierno tendría que lograr el voto positivo de 37 de los 72 senadores. Al momento, Unión por la Patria tiene 33 senadores en su espacio, lo que pareciera debatirse en un duelo voto a voto que tendrá lugar desde la mañana de este miércoles. El mensaje de Lousteau en medio de las negociaciones por la Ley Bases Cuando peligra el tratamiento de la Ley Bases este miércoles en el Senado tras el llamado de dos senadores santacruceños a no dar quórum, en el Gobierno comenzaron a mirar con preocupación la decisión de Martín Lousteau, que podría ser clave. En este marco, el legislador radical publicó un video en medio de las negociaciones para explicar su “proyecto alternativo de Ley Bases”. “Nuestro país necesita de infraestructura para desarrollarse. Por eso, en el proyecto alternativo de Ley Bases que presentamos, buscamos que la obra pública no se frene”, dijo Lousteau.

