En el Día del Ambiente, el municipio realizó una jornada de concientización ambiental en una escuela browniana

El Municipio de Almirante Brown, a través del Programa Brown Verde, junto con la Fundación Causa Común y la Universidad Nacional Guillermo Brown, llevó adelante en el Día Mundial del Ambiente una jornada de concientización ambiental en una escuela de Adrogué, en el marco de una iniciativa que se replicará durante todo el mes. Se trata de la campaña 2024 de recolección de puntos de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en escuelas y establecimientos educativos del distrito, realizada con la impronta de información sobre la correcta disposición de estos residuos que tienen una alta peligrosidad por su contaminación. Con tales fines, la actividad se llevó adelante en el Colegio Newlands de Adrogué, la cual incluyó a estudiantes de todos los niveles y donde quedará durante 15 días un contenedor para que toda la comunidad educativa deposite allí sus RAEE. Este importante programa de recolección está vigente de forma ininterrumpida desde hace más de diez años en Almirante Brown y permitió que sólo en 2023 se recolectaran más de 6.000 kilos de residuos. Además, gracias al trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown con el programa Brown Verde, de la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat, junto con la Fundación Causa Común y la UNAB, ya se visitaron más de 40 establecimientos educativos de todas las localidades. “Invitamos a los establecimientos e instituciones educativas a que se sumen a esta importante iniciativa para replicar las jornadas de concientización en todo el distrito y potenciar el cuidado del ambiente”, remarcó el intendente Mariano Cascallares, quien recordó, además, que “Almirante Brown es considerado un verdadero pulmón verde en el Conurbano Bonaerense”. Cabe destacar que esta importante propuesta se replicará durante todo junio, en el marco de las actividades por el Mes del Ambiente y se visitarán otros tres establecimientos: la Escuela Popular Latinoamérica, la Escuela Primaria N°52 de Burzaco y la Escuela Secundaria N°41.

