Myriam Bregman liquidó a Javier Milei por sus viajes privados: “Tiene más millas que Marley”

n medio de una nueva sesión en la Cámara de Diputados, Myriam Bregman disparó contra Javier Milei por sus viajes privados al exterior: “Tiene más millas que Marley, a nosotros nos parece que esto hay que repudiarlo”, lanzó la diputada del Frente de Izquierda. En tal sentido, la legisladora sostuvo que “esto nos ofende especialmente con la crisis que estamos viviendo en nuestro país y con la comida que no se reparte“. Además, criticó a los “paladines de la corrupción que han dedicado horas de televisión a hablar contra la corrupción” y que “hoy vinieron aquí a ver cómo protegían a la ministra (Sandra) Pettovello“, en torno a la votación que no alcanzó los dos tercios para que la titular del Ministerio de Capital Humano diera explicaciones ante el Congreso por el escándalo de los galpones con toneladas de alimentos.

