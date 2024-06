Gendarmería encontró 2,7 toneladas de alimentos en el depósito que tiene Capital Humano en Tafí Viejo

La Gendarmería Nacional realizó este sábado en Tafí Viejo un inventario de la mercadería que el Ministerio de Capital Humano tiene en un depósito que administra y que se encuentra en una nave de los Talleres Ferroviarios, de 22 hectáreas, cuya entrada se encuentra por avenida Independencia y Osvaldo Costello. La Gendarmería Nacional realizó este sábado en Tafí Viejo un inventario de la mercadería que el Ministerio de Capital Humano tiene en un depósito que administra y que se encuentra en una nave de los Talleres Ferroviarios, de 22 hectáreas, cuya entrada se encuentra por avenida Independencia y Osvaldo Costello. El allanamiento se produjo en el marco de una denuncia contra la ministra Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionario público, debido a que los alimentos no estaban siendo distribuidos y se encuentran inmovilizados desde diciembre del año pasado, con riesgo de vencimiento. Alimentos: la Justicia ordenó allanar el depósito en Tafí Viejo Los gendarmes, que llegaron al lugar en dos camionetas, ingresaron al predio a las 10 y se retiraron a las 16. Efectivamente, constataron la existencia de más de 2,7 toneladas de productos alimenticios, entre los que hay aceite de girasol, aceite mezcla, lentejas, garbanzos, leche en polvo, puré de tomate, pasta de maní y yerba mate. Del total, un poco más de dos millones, se encuentran listos para ser distribuidos, mientras que un poco más de 600.000 productos están en situación de laboratorio, a la espera de la autorización de parte de la autoridad de control de calidad para evitar que sean entregados en mal estado o vencidos.

