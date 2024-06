Cascallares acompaño a los bomberos voluntarios de Almirante Brown en su día

En el marco del Día Nacional del Bombero y la Bombera Voluntaria, este domingo 2 de junio el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó de una emotiva una reunión conmemorativa junto a los Bomberos de Alte Brown en la que les agradeció por el “enorme trabajo cotidiano que realizan al servicio de los vecinos y vecinas de nuestro distrito”. La visita se llevó adelante en la sede ubicada en la avenida San Martín N° 1107, donde el jefe comunal fue recibido por el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Juan Carlos Rodríguez, y el comandante Gral. del Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Libertador Gral. Don José de San Martín”, Eduardo Bertelli. En ese marco, Cascallares les agradeció el enorme trabajo que realizan cotidianamente y luego compartieron una chocolatada junto a todo el equipo de Bomberos y Bomberas y los integrantes de la Comisión Directiva. “Desde el inicio de nuestra gestión establecimos una Retribución Mensual Automática y Directa para que los Bomberos puedan cubrir sus gastos operativos, incorporar equipamiento y además realizar mejoras edilicias y sumar elementos de protección para el personal”, recordó Mariano Cascallares marcando el acompañamiento de la gestión muncipal. En esa línea agregó: “enviamos nuestro más afectuoso saludo a los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, de Glew, de Longchamps, Adrogué, del Parque Industrial de Burzaco y de Claypole en su día y les agradecemos por el inmenso compromiso, su responsabilidad y vocación de servicio”.

Both comments and pings are currently closed.