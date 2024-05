Brown puso en marcha la telemedicina brindando atención medica online a los vecinos

La Municipalidad de Almirante Brown anunció la puesta en marcha de un importante programa de Telemedicina que permitirá a los vecinos y vecinas contar con un nuevo canal de atención de consultas médicas en forma virtual y de esta forma descongestionar el servicio de las guardias. Este nuevo servicio gratuito posibilitará realizar consultas pediátricas (de 0 a 14 años) y clínicas (de 15 años en adelante) de manera virtual las 24 horas, todos los días del año, a través de la aplicación “Brown Previene” o mediante la web oficial del Municipio de Almirante Brown. Gracias a esta nueva iniciativa, la comunidad podrá efectuar consultas online a través de una videollamada con un médico clínico o pediatra, gestionar recetas digitales, solicitar órdenes médicas, certificados y compartir documentos, entre muchas opciones más. Además, esta importante e innovadora propuesta ayuda en paralelo a descomprimir los servicios de guardia en los Centros de Atención primaria de la Salud (CAPS) y hospitales públicos provinciales, ya que el programa de Telemedicina está pensado para recibir consultas clínicas y también vinculadas a la pediatría. “En Almirante Brown seguimos sumando servicios importantes para nuestra gente. En este caso, incorporando la Telemedicina para que puedan realizar consultas médicas online y potenciar las posibilidades de acceso”, explicó el intendente Mariano Cascallares. El jefe comunal remarcó que esta iniciativa “permite por un lado potenciar la atención médica de la comunidad de forma rápida y eficaz y al mismo tiempo generar alivio en la atención de guardias de los centros de salud de nuestro distrito”. ¿CÓMO ACCEDER Y UTILIZARLA? Los vecinos y vecinas pueden descargar la aplicación “Brown Previene” o acceder a través de la web del Municipio ingresando en almirantebrown.gov.ar/telemedicina. Desde cualquiera de estas dos opciones, dirigirse a la opción “Telemedicina” ubicada en la pantalla principal. Una vez allí, deberán registrarse brevemente y tras confirmar un usuario (que siempre es el número de DNI) y una contraseña, podrán acceder a la opción de “iniciar videollamada”. En caso de hacerlo a través de la página opción, el acceso es similar pero a través de una computadora o tablet. Una vez que presionen en dicha opción, deberán especificar si la consulta es individual o para un hijo o menor de edad a cargo. En este último caso, se deberá hacer un registro para el menor de edad y asociarlo al grupo familiar, todo mediante la aplicación. Luego, en cuestión de segundos serán atendidos por videollamada por un médico clínico (en caso de ser mayor de 15 años) o un pediatra (de 0 a 14 años y acompañado por un adulto) con quienes tendrán una consulta médica. Cabe destacar que se deberá permitir al dispositivo celular que se utilice el micrófono y la cámara web, presionando la opción “permitir” cuando el sistema lo indique. Al finalizar la llamada se podrán visualizar y descargar las órdenes y recetas brindadas por el profesional de la salud. Es importante aclarar que la Telemedicina no debe utilizarse como servicio de emergencia médica. Ese ese caso se recomienda comunicarse siempre al 107 AB.

Both comments and pings are currently closed.