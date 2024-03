Volver al Trabajo y respaldo social de ANSES: quiénes tienen la posibilidad de beneficiarse

La ANSES hará cambios significativos en varios programas de asistencia laboral. En esta nueva etapa, el programa Potenciar Trabajo será reemplazado por dos iniciativas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Por otro lado, la Administración otorgará un plus de hasta $180.000. En qué consisten los nuevos programas de ANSES Tras un anuncio del Ministerio de Capital Humano, el programa Potenciar Trabajo ha sido eliminado y reemplazado por dos nuevos programas gestionados por ANSES: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Sin embargo, aquellas personas que no cumplan con los requisitos o que hayan sido dados de baja del Potenciar Trabajo por irregularidades detectadas por el Ministerio de Capital Humano, no podrán acceder a los nuevos programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social gestionados por ANSES. Es importante destacar que el Gobierno tomó la decisión de dar de baja de manera definitiva a unos 236 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Esta medida se tomó luego de detectar “inconsistencias” al cruzar las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de siete provincias. Los requisitos para acceder a Volver al Trabajo y Acompañamiento Social A Volver al Trabajo pueden acceder los siguientes grupos de personas: Personas de entre 18 a 49 años de edad.

Individuos que no poseen un empleo formal. Por su parte, Acompañamiento Social está destinado a personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad social. Los grupos que pueden acceder a este programa incluyen: Personas mayores de 50 años.

Madres con más de cuatro hijos.

Adultos mayores que enfrentan problemas de salud.

Personas que tienen problemas de seguridad financiera y lidian problemas de soledad.

Both comments and pings are currently closed.