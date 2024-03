Con “La noche de las mujeres” llega a una nueva edición de Adrogué a Cielo Abierto

El Municipio de Almirante Brown anunció que este sábado 9 y domingo 10 de marzo llega una nueva edición de Adrogué a Cielo Abierto: “La Noche de las Mujeres”, una jornada que incluirá shows en vivo, propuestas gastronómicas y ferias de compras con importantes descuentos. Esta importante iniciativa se llevará adelante en la calle Esteban Adrogué, que estará limitada al tránsito entre Somellera y Espora, de 16 a 00 horas, merced al trabajo articulado entre la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional y el Instituto Municipal de las Culturas. Se trata de una actividad con propuestas recreativas, culturales y gastronómicas realizada en conjunto entre comerciantes del centro de Adrogué y la Cámara de Comercio local, destinada a vecinos y vecinas de todas las edades, en el marco del mes de la Mujer Trabajadora. En este sentido, los vecinos y vecinas podrán encontrar en ambos días stands gastronómicos ofreciendo una amplia variedad para todos los paladares, acceder a promociones y comprar indumentaria, accesorios, calzados, elementos de decoración, de perfumería, bijouterie, helados, juguetes, entre muchos otros artículos, con importantes descuentos. También habrá shows en vivo y propuestas culturales, además de stands institucionales, un circuito de viveros, la presencia de la Feria de Productores y también la Feria de las Mujeres Emprendedoras, esta última en la Plaza San Martín, entre las 17 y las 22 horas. “Invitamos a todas las vecinas y vecinos a participar en familia o con amigos de esta importante actividad en el centro de Adrogué durante el próximo fin de semana”, sostuvo el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

