El municipio realizó un gran operativo de fumigación en el cementerio municipal de Rafael Calzada

En el marco de las acciones que el Municipio de Almirante Brown viene llevando adelante para prevenir y combatir el Dengue, la Encefalomielitis y el Zika, se realizó un fuerte operativo de fumigación en el Cementerio Municipal de Rafael Calzada. Las tareas tienen como objetivo disminuir la proliferación de mosquitos y prevenir el contagio de enfermedades transmitidas por su picadura. Allí, el Municipio desde la dirección de Bromatología dependiente de la Secretaría General, no solo llevó adelante la fumigación en todo el predio, sino en las diferentes oficinas que funcionan en el espacio (áreas administrativas, por ejemplo), y sumó tareas específicas para la eliminación de los sectores donde se acumula agua para evitar la conformación de criaderos de larvas. Esta fue la tercera fumigación que se llevó a cabo en el lugar durante el último mes y medio. “Seguimos profundizando los operativos de fumigación en diferentes puntos de Almirante Brown frente a la invasión de mosquitos en todo el AMBA. Nuestro objetivo es evitar la reproducción del mosquito transmisor del Dengue, el Aedes Aegipty, y también el Aedes Albifasciatus, que está presente desde las últimas semanas y que transmite la Encefalomielitis”, señaló el intendente municipal, Mariano Cascallares. Cabe señalar que la Comuna también refuerza los trabajos de fumigación en plazas y espacios públicos del distrito, y de zonas de esparcimiento como el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia o el Parque Saludable Ramón Carrillo. Además, se profundizaron las tareas a la vera de los cursos de agua (arroyos), escuelas y en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS). Y en las últimas horas se sumaron instituciones como Centros de Jubilados. En paralelo, desde la Secretaría de Gestión Descentralizada se refuerzan los trabajos en centros comerciales de las diferentes localidades, paradas de colectivos y estaciones ferroviarias, entre otros espacios. Además, para evitar la proliferación de los mosquitos, desde el Municipio alentaron la concientización y descacharrización. En este sentido, se recomendó voltear hacia abajo los recipientes que pueden acumular agua, mantener los patios y jardines limpios y desmalezados, la utilización de repelentes y la colocación de mosquiteros en puertas y ventanas.

