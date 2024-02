El municipio de Brown abrió la inscripción para el Plan Fines

Como cada año, el Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, puso en marcha la preinscripción para el Plan FinEs 2024 Trayecto Secundario y también para completar las materias pendientes. La convocatoria está abierta hasta el 8 de marzo y está dirigida a personas mayores de 18 años que no hayan iniciado o completado su educación secundaria y tengan intenciones de hacerlo. Para avanzar con la inscripción, los interesados deberán presentar constancia de últimos estudios cursados o certificado de nivel primario y original y fotocopia de DNI en algunas de las tres oficinas de inscripción. En este sentido, pueden hacerlo en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué (Esteban Adrogué N°1224 – 3er piso), de lunes a viernes de 10 a 14; Jefatura Distrital de Burzaco (Quintana N°650), de lunes a viernes de 9 a 14; y el CENS N°452 de Glew (Alem N°680), de lunes a viernes de 18:30 a 21. El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares subrayó en ese marco que esta “importante herramienta educativa impulsada cada año gracias al trabajo con Provincia permite generar conocimientos y equidad en el marco de una política educativa de calidad”. FiNES materias pendientes Por otra parte, también está abierta la convocatoria para el Plan FinES Materias Pendientes del Trayecto Secundario, dirigido a egresados y egresadas que tengan asignaturas adeudadas. Con una modalidad de ocho clases y con una profunda impronta pedagógica, la convocatoria se encuentra abierta hasta el 5 de abril y los vecinos y vecinas pueden avanzar con la inscripción presentando los mismos requisitos en la Jefatura Distrital ubicada en Quintana 650, de 9 a 14 horas. Para más información y asesoramiento, se solicita enviar un mail a coordinacioniepbrown@gmail.com o por WhatsApp al 1166428399.

Both comments and pings are currently closed.