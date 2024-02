Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy viernes 2 de febrero

Como ya se informó, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de alerta de naranja a rojo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde para las próximas horas se esperan temperaturas máximas cercanas a los 40°. En efecto, para este viernes el viento desde el Norte que ingresa a la región, con ráfagas de hasta 50 kilómetros horarios hacia la tarde-noche, traerá aparejado el aumento de los registros térmicos, que irán desde 27° a 38°, mientras que el cielo permanecerá algo a parcialmente nublado. Pronóstico extendido para el AMBA El sábado será una jornada similar: temperatura máxima que se ubicará en 38° o algo más y viento rotando desde el Este hacia la noche, también con algunas ráfagas de 60 kilómetros por hora, lo que hará que comiencen a descender las temperaturas máximas. El domingo será un día algo ventoso y, efectivamente, la máxima llegará a solo 30°, realmente un alivio en medio de la ola de calor que azota al país en su conjunto. También seguirá aumentando la nubosidad pero sin precipitaciones a la vista. Lamentablemente, el relativo alivio dominguero a la canícula estival durará solo esa jornada, ya que para el lunes próximo se pronostica que vuelvan a ascender los registros térmicos, ubicándose la máxima en 34°. Esta tendencia se acentuará durante martes y miércoles de la semana próxima, cuando las máximas llegarán a 35° y en ascenso, de acuerdo al pronóstico extendido, ya que el jueves llegaría a 37°. Pero a no desesperar ya que, quienes sobrevivan, podrán disfrutar de algunas lluvias durante la jornada del siguiente viernes y el comienzo de algunos días con importante descenso de los registros térmicos.

