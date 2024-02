Acuerdo de precios entre el municipio y panaderos: 20% de descuento en pan frances y facturas en Brown

El Municipio de Almirante Brown impulsó y logró un nuevo Acuerdo de Precios esta vez con panaderías de nuestro distrito para que los vecinos y vecinas puedan acceder al pan francés y a las facturas con un 20 por ciento de descuento en cada compra. Este importante acuerdo fue rubricado con el Centro Industrial de Panaderos de Almirante Brown, presidido por Cristian Malsenido, e incluye a 36 panaderías y confiterías ubicadas en las localidades y los barrios brownianos. “Estamos muy contentos porque al Acuerdo de Precios de la carne impulsado desde fines de diciembre le sumamos otro con el Centro Industrial de Panaderos de Almirante Brown que permite que nuestros vecinos accedan al pan francés y a las facturas de primera calidad con un 20 por ciento de descuento”, explicó el intendente Mariano Cascallares. Se trata de un descuento del 20 por ciento en el kilo de pan francés y en la docena de facturas que se aplica en unas 40 panaderías ubicadas en las localidades de Almirante Brown. Cascallares, en esa línea, continuó: “Nuestro compromiso es cuidar el bolsillo de los vecinos y vecinas y también potenciar el desarrollo de nuestros comercios y pymes”. Este importante acuerdo, que es impulsado por el Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional, se extenderá muy pronto a las doce localidades. Además, desde la Comuna, se anticipó que se está avanzando también con un acuerdo de precios con verdulerías y supermercados. Las panaderías y comercios adheridos al Acuerdo de Precios de Pan son: Adrogué: Los Hermanos (Angonelli y San Martín) Summus (Esteban Adrogué N°1092) Erezcano (Erezcano N°1665) Peniel (Seguí N°91) Burzaco Molino (Etchegoyen N°576) Florencia (Alsina N°510) Modelo (25 de Mayo y Aristóbulo del Valle) Nueva Argentina (Aristóbulo del Valle N°1352) Claypole San José (Salaberry N°1113) Garibaldi (Garibaldi N°626) Azúcar Negra (Salaberry N°203) Tripodi (Tripodi y Uruguay) Glew San Jorge (Ruta 210 km 34.100) Santa Juliana (Miguel Cané N°104) José Mármol Claudia (25 de Mayo N°846) 5 Estrellas (Bynnon N°3202) Mitre I (Mitre N°2677) La Mouzo (Bynnon N°2233) Longchamps Parodi (Carlos Diehl N°3000) Artesana (Boero N°2036) Ministro Rivadavia Las Violetas (25 de Mayo N°322) Malvinas Argentinas Sol (Capitán Moyano N°2527) Las Torres (Madariaga N°63) Merloc (Guatambú y Capitán Moyano) Gaspy (Algarrobo N°2218)

Rafael Calzada San Javier (Av. San Martín N°4245) Edelweiss (Av. San Martín N°3880) Mouzo (Colón N°3170) Mouzo (French y Gorriti) Azúcar Negra (Jorge N°4636) San José Caacupé (Amenedo N°4312) San Agustín (Amenedo N°6116) Maravillas (Salta N°1748) La Rosa (La Rioja y Catamarca) Las Flores Porteñas (Salta N°1699) San Francisco Solano Del Carmen (Av. San Martín N°6092)

