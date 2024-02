Como cada verano, el municipio concreta obras de mantenimiento, refacción y ampliación en escuelas de Brown

Aprovechando el receso de verano, el Municipio de Almirante Brown lleva adelante como cada año obras de infraestructura en establecimientos educativos, entre los que se destacan la construcción de nuevas aulas y trabajos de mantenimiento. Una de las escuelas es la Secundaria N°39, ubicada en la calle Presidente Juan Domingo Perón al 300, donde la Comuna está construyendo dos nuevas aulas para agrandar las instalaciones del lugar, además de mejoras de mantenimiento de cara al inicio del Ciclo Lectivo 2024. Dicho establecimiento comparte espacio con la Escuela Primaria N°2, una importante escuela que hace unos años sufrió un incendio y que gracias a los constantes trabajos de infraestructura y mantenimiento hoy funciona con normalidad. “En Almirante Brown las obras no se detienen. Gracias al trabajo articulado con la Provincia seguimos sumando infraestructura escolar para que nuestros alumnos y alumnas comiencen el Ciclo Lectivo 2024 de la mejor manera”, remarcó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. En paralelo, gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se están finalizando las obras del nuevo edificio para el Centro de Educación Física (CEF) N° 56 de Don Orione, haciendo realidad una demanda histórica por parte de la comunidad educativa. Los trabajos se concentraron en un total de 2.200 metros cuadrados, en el predio situado en el cruce de Río Limay y Río Futaleufú, en la localidad de San Francisco de Asís, y se espera que las instalaciones ya sean utilizadas en el inicio del Ciclo Lectivo 2024. El flamante espacio cuenta con dos plantas, un moderno gimnasio, vestuarios, módulos sanitarios, dependencias administrativas y tres canchas multifunción para la realización de diversas actividades deportivas, entre otros servicios. Finalmente, otra de las históricas obras que se están concretando son las del primer edificio de aulas de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) en la Quinta Rocca de Burzaco. Se trata de un extenso y moderno espacio que alberga a 15 aulas distribuidas en dos plantas, que se levanta en una superficie total de 1.941 metros cuadrados, y que contará también con oficinas administrativas, módulos sanitarios, espacio de cafetería y estacionamiento.

