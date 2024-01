Ante las elevadas temperaturas, el municipio difundió recomendaciones para los vecinos

El Municipio de Almirante Brown difundió una serie de recomendaciones ante las temperaturas extremas de calor pronosticadas para estos días por el Servicio Meteorológico Nacional en nuestra región y el AMBA en general. El objetivo es evitar golpes de calor y cuidar la salud de los vecinos, especialmente de los adultos mayores y los niños. En este sentido, desde la Secretaría de Salud de Almirante Brown indicaron que ante la presencia de altas temperaturas es recomendable tomar abundante líquido y evitar bebidas azucaradas, como gaseosas o jugos, o con cafeína. También es recomendable evitar la exposición solar directa entre las 10 de la mañana y las 16 horas, como así también evitar realizar actividades físicas intensas en los horarios de alta temperatura. “En estos días es de vital importancia comer frutas y verduras, permanecer en lugares frescos y también usar ropa clara, liviana y de algodón”, detalló la directora general de los Centros de Atención Primaria de la Salud, de la Secretaría de Salud de Almirante Brown, Eugenia Guastamacchia. Al mismo tiempo Mariano Cascallares recomendó especial cuidado para niños y adultos mayores. Si bien las recomendaciones están destinadas a la población en general, se instó a prestar mayor atención a las personas mayores, bebés, niños y niñas, personas embarazadas y en lactancia, y a los comprendidos en los grupos de riesgo.

