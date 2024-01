El municipio de Brown entregó maquinarias y herramientas a emprendedores

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó la entrega de maquinarias y herramientas a emprendedores y emprendedoras del distrito durante un acto realizado en el Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown” de Burzaco. La jornada se llevó adelante en el establecimiento ubicado en Cruz del Sur y Sempere, en el marco del programa “Banco de Materiales y Herramientas, y contó con la presencia de 39 vecinos y vecinas pertenecientes a los rubros de construcción infraestructura y mejoramiento habitacional y de agricultura y producción de alimentos. Entre las maquinarias entregadas, se encontraron sierras circulares de mesa, taladros, caladoras de mano, rotomartillos, atornilladores a batería, desmalezadora, trompitos, palas anchas y angostas, agujereadoras, soldadoras, sierras ingletadoras, escaleras, batidoras, heladeras, cocinas industriales y hornos pizzeros, entre muchos más. Cabe destacar que además de la entrega de la maquinaria, los emprendedores y emprendedoras reciben capacitaciones y cursos para potenciar sus proyectos. “Es una alegría encontrarnos con nuestros emprendedores y emprendedoras para concretar una nueva entrega del programa Banco de Materiales y Herramientas para que sigan potenciando sus proyectos productivos. Estamos convencidos de que el trabajo es un verdadero motor social y todo lo que podamos contribuir desde el Estado municipal lo seguiremos haciendo”, destacó Cascallares. En la jornada dijeron presente la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto de la Economía Social, Víctor Capparelli; la directora de Economía Social, Gabriela Lacquaniti; y la directora de Abordaje territorial del Instituto Municipal de Economía Social, Nilda Chamorro.

