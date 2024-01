Cascallares acompañó a los alumnos que participan del programa “Escuelas abiertas en verano”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, acompañó a los chicos y chicas que participan del programa “Escuelas Abiertas en Verano”, realizado en articulación entre el Municipio local y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. En una distendida jornada, la actividad se llevó adelante en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, donde los alumnos y alumnas asisten de manera rotativa para realizar actividades acuáticas en el Natatorio Cubierto y Climatizado. Se trata del programa que se lleva adelante en distintos establecimientos durante presente el receso de verano, en los que se realizan actividades que promueven la inclusión social, la concientización sobre la problemática ambiental, la integración y el desarrollo de diferentes prácticas ludomotrices, recreativas, acuáticas, deportivas y artísticas. “Gracias al trabajo articulado con el Gobierno bonaerense seguimos llevando adelante esta hermosa iniciativa que fomenta la inclusión social y el deporte en chicos en edad escolar, pertenecientes a los niveles Inicial, Primario y Secundario de nuestro distrito”, remarcó Mariano Cascallares.

Cabe destacar que esta iniciativa se replica de forma simultánea en más de 50 establecimientos educativos de diferentes niveles y modalidades de Almirante Brown. Entre ellos, en los jardines de infantes N° 903, N° 919, N° 927, N° 937 y N° 956; y las escuelas primarias N° 4, N° 7, N° 8, N° 11, N° 14, N° 15, N° 17, N° 19, N° 20, N° 21, N° 24, N° 25, N° 29, N° 31, N° 33, N° 34, N° 36, N° 37, N° 38, N° 41, N° 43, N° 44, N° 45 y N° 46. También en las primarias N° 52, N° 53, N° 55, N° 61, N° 62, N° 63, N° 64, N° 69, N° 70, N° 72, N° 74, N° 76, N° 77, N° 78, N° 79, N° 81, y N° 82; en el Centro de Educación Física N° 56, en los CEC N° 1, N°2 y N°3, y en los Centros de Contención.

